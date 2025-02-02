«Ротор» переиграл «Чайку» в Турции

Уже на четвертой минуте Михаил Мальцев открыл счет и вывел «Ротор» вперед. Вратарь «Чайки» не смог отразить мощный удар из-за пределов штрафной, а затем последовал еще один гол. На Илье Кухарчуке нарушили правила, и пенальти удачно пробил Тимур Касимов. Правда, сразу после этого соперники сине-голубых отыгрались – быстро разыграли атаку с центра поля и довели ее до гола.
На что «Ротор» ответил еще одним голом во втором тайме. Евгений Болотов технично отобрал мяч, прошел к воротам и не оставил шансов вратарю «Чайки». Впрочем, перестрелка продолжилась, и соперники сине-голубых снова отыграли один мяч. Но к 76-й минуте Дмитрий Лаврищев в очередной раз увеличил отрыв на два мяча. А через некоторое время уже «Чайка» поразила ворота «Ротора». Окончательный итог встречи установил Владислав Тюрин, отправивший пятый мяч в ворота соперников.
Серия пенальти также осталась за сине-голубыми. Иван Литвенок совершил два сейва, а от «Ротора» не удалось забить лишь Владиславу Тюрину. В итоге по пенальти волгоградцы выиграли со счетом 4:3. После матча главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поздравил жителей Волгоградской области с 82-ой годовщиной Победы в Сталинградской битве.
Таким образом, после двух ничьих на сборе в Турции «Ротор» одержал первую победу в товарищеских матчах. После небольшого перерыва сине-голубые продолжат подготовку к сезону уже на втором сборе, который пройдет также за границей.