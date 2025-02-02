Спорт

«Ротор» переиграл «Чайку» в Турции

Спорт 02.02.2025 21:01
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02.02.2025 21:01


Очередная товарищеская встреча «Ротора» в Турции закончилась победой волгоградского клуба со счетом 5:3. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз соперником сине-голубых стала «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области, с которой «Ротор» неоднократно встречался и во Второй лиге и которая сейчас играет вместе с волгоградским клубом в Первой. Встреча оказалась богатой на голы и показала, что команды находятся в хорошей форме и явно соскучились по официальным поединкам.
К слову, матч решили проводить по схеме четыре тайма по 30 минут с серией пенальти в финале. Такой необычный формат позволил двум командам проводить постоянные ротации и пробовать как можно больше игроков в деле. Например, на воротах «Ротора» поочередно играли все голкиперы – Никита Чагров, Вадим Аверкиев и Иван Литвенок.
Уже на четвертой минуте Михаил Мальцев открыл счет и вывел «Ротор» вперед. Вратарь «Чайки» не смог отразить мощный удар из-за пределов штрафной, а затем последовал еще один гол. На Илье Кухарчуке нарушили правила, и пенальти удачно пробил Тимур Касимов. Правда, сразу после этого соперники сине-голубых отыгрались – быстро разыграли атаку с центра поля и довели ее до гола.
На что «Ротор» ответил еще одним голом во втором тайме. Евгений Болотов технично отобрал мяч, прошел к воротам и не оставил шансов вратарю «Чайки». Впрочем, перестрелка продолжилась, и соперники сине-голубых снова отыграли один мяч. Но к 76-й минуте Дмитрий Лаврищев в очередной раз  увеличил отрыв на два мяча. А через некоторое время уже «Чайка» поразила ворота «Ротора». Окончательный итог встречи установил Владислав Тюрин, отправивший пятый мяч в ворота соперников.
Серия пенальти также осталась за сине-голубыми. Иван Литвенок совершил два сейва, а от «Ротора» не удалось забить лишь Владиславу Тюрину. В итоге по пенальти волгоградцы  выиграли  со счетом 4:3. После матча главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поздравил жителей Волгоградской области  с 82-ой годовщиной Победы в Сталинградской битве.
Таким образом, после двух ничьих на сборе  в Турции «Ротор» одержал первую победу в товарищеских матчах. После небольшого перерыва сине-голубые продолжат подготовку к сезону уже на втором сборе, который пройдет также за границей.  
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев
Фото V102.RU (архив)

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