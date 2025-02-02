Андрей Бочаров вручил госнаграды участникам СВО

Сегодня, 2 февраля, в день 82-ой годовщины Победы в Сталинградской битве на торжественном собрании в ЦКЗ в Волгограде вручили госнаграды участникам специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в облдуме, Ордена Мужества и медали «За отвагу» бойцам от имени президента России передал губернатор Андрей Бочаров.

Орденом Мужества награждены:

- младший сержант Айнюр Аджиев;

- старший сержант Александр Кабылин;

- старший сержант Александр Чиченко.

Медалями «За отвагу» награждены:

– младший сержант Сергей Дунаев;

- сержант Владимир Бабошкин;

- младший лейтенант Никита Глухой;

- старший лейтенант Алексей Орехов;

- младший сержант Алексей Побединский.





Глава региона поздравил всех присутствующих с праздником. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

- Память о силе духа, несгибаемой стойкости, беспримерном мужестве и героизме защитников Сталинграда, величие бессмертного подвига Поколения Победителей укрепляют наше единство, приближают нашу Победу над уже современными фашистами и нацистами, вдохновляют потомков Поколения Победителей на новые подвиги во имя Отечества, – сказал Андрей Бочаров.

Историческое значение Сталинградской Победы в свою очередь отметил председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин. По его словам, именно Сталинград стал родиной Великой Победы, 80-летний юбилей которой наша страна встретит в мае этого года.





В торжественном собрании принимали участие представители ветеранских и общественных организаций Волгоградской области, участники СВО и члены их семей, военнослужащие и депутаты.

На праздничном концерте выступили музыканты Президентского оркестра Республики Беларусь и солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, которые впервые приехали в Волгоград.

Фото: Волгоградской областной думы