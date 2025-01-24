



Качественное и бесперебойное электроснабжение предприятий, социальных учреждений, жилых домов и других объектов, зданий и сооружений напрямую зависит от надежности работы подстанций и линий – ключевых элементов электросетевой инфраструктуры. Сегодня на территории 33 муниципальных районов, 6 городских округов и 140 населенных пунктов Волгоградской области электрические сети находятся под контролем специалистов АО «Волгоградоблэлектро».

В зоне обслуживания электросетевой компании свыше 3900 энергообъектов, 9000 километров линий, и оценка надежности электроэнергетических систем определяется в соответствии с современными стандартами.

Для снижения количества аварийных ситуаций и сокращения времени устранения технологических нарушений специалисты выполняют мероприятия инвестиционной программы: модернизируют существующие сети, строят новые, повышают мощности объектов. По программе капитального ремонта в 2025 году продолжается ремонт линий и оборудования электросетевого комплекса.





– Благодаря реализуемым мерам ежегодно фиксируется снижение потерь электроэнергии в сетях, в 2024 году в сравнении с 2023-м отмечается снижение уровня потерь на 1,973%, а отпуск электрической энергии потребителям и прочим электросетевым компаниям увеличился на 369,3 млн кВтч или на 18,5%, – отмечают в компании.

По информации пресс-службы, объем работ на 2025 год включает реконструкцию и строительство свыше 150 километров воздушных и кабельных линий 0,4-6/10 кВ, 66 подстанций и оборудования. Планируется к установке более 7 660 интеллектуальных приборов учета и свыше 370 шкафов учета и диспетчеризации. Грамотные технические решения позволяют эффективно перераспределять ресурсы для совершенствования электросетевого комплекса в целом, от небольших энергообъектов до комплексной электрификации.





Среди объектов технического перевооружения – высоковольтные подстанции 110/6 кВ «Гидролизная» в Советском районе Волгограда и подстанция 110/6 кВ «Лесная» в Краснослободске.





Данные энергообъекты обеспечивают распределение электрической энергии потребителям, социальным учреждениям и сооружениям. Сегодня на подстанции «Гидролизная» после обновления введена в работу силовая часть одной из секций и производятся работы на другой. Производится монтаж электрооборудования 110 кВ элегазовых выключателей, разъединителей с возможностью дистанционного управления, а также ограничителей перенапряжения. Внедряются элементы системы телемеханики с возможностью удаленного контроля и управления подстанцией.





На подстанции «Лесная», расположенной в Краснослободске выполнен демонтаж трансформатора, осуществляется подготовка фундамента. В ближайшее время прибудет специализированное оборудование для современной подстанции. По проекту будет выполнена замена двух трансформаторов с увеличением мощности с 6.3 МВт до 10 МВт.





Всего по программе капремонта энергетики отремонтируют 257 объектов, свыше 80 единиц оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и более 200 километров линий.

Кроме того, в условиях развития различных отраслей экономики и реализации национальных проектов обороты набирает направление технологического присоединения. К примеру, в Волжском в целях бесперебойного электроснабжения реконструируемых корпусов ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера» специалисты заменят два трансформатора по 630 кВА на более мощные 1600 кВА каждый. Будет выполнен монтаж дополнительного оборудования в распределительные устройства 6/0,4 кВ энергообъекта и заменена кабельная линия. К реализации проекта приступили в 2024 году, в 2025-м работы продолжаются.

За 12 предстоящих месяцев АО «Волгоградоблэлектро» обеспечит необходимыми энергомощностями также ряд школ, детских садов, медицинских и промышленных объектов, многоквартирных домов и жилых комплексов.

– Задач и проектов немало. Реализуемые производственные программы и весь объем выполняемых мероприятий направлены в первую очередь на обеспечение комфортной жизни людей и устойчивой энергии для каждого в новых реалиях меняющегося мира, – подчеркивают волгоградские энергетики.

Фото: пресс-служба АО «Волгоградоблэлектро»

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