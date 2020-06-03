Общество

На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре Волгограда

Общество 03.06.2020 17:29
0
03.06.2020 17:29



Признать аварийным знакомый каждому волгоградцу дом №13 на улице Мира добивается областная инспекция государственного жилищного надзора. Комплекс из трех зданий с 20 подъездами и 155 квартирами занимает целый квартал на пересечении с улицей Комсомольской. Первые этажи дома заняты аптеками, магазинчиками, парикмахерскими и офисами. Здесь работало печально известное кафе «Белладжио», а теперь эти помещения занимает региональное отделение Российского военно-исторического общества. А еще в доме №13 живут люди, многие - всю жизнь. Именно они сейчас больше всего переживают за свое будущее.  



Как сообщает ИА «Высота 102», на 8 июня намечено заседание Центрального районного суда, на котором будет решаться судьба многоэтажки и собственников квартир. Получается, что в случае признания дома аварийным, людей можно будет оттуда принудительно выселить. «Мы считаем, что кто-то положил глаз на лакомый кусок земли в самом центре Волгограда. Наш крепкий дом, который является объектом культурного наследия и включен в план программы капремонта, видимо, хотят передать новым хозяевам», - говорят жители дома №13, которые уже не первый год ведут борьбу. 
Хронология событий такова. В 2017 году инспекция госжилнадзора начала предпринимать активные шаги в сторону признания дома №13 на улице Мира аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
В январе 2018 года Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск госжилнадзора и возложил обязанность на Межведомственную комиссию Центрального района рассмотреть заключение по многоквартирному дому №13 и решить вопрос о признании объекта аварийным. 

14 декабря 2018 года Межведомственная комиссия Центрального района мужественно составила собственное заключение об отсутствии оснований для признания многоэтажки аварийной и подлежащей сносу или реконструкции. 
25 декабря 2019 года, практически одновременно с включением многоквартирного дома в план капитального ремонта на 2020-2022 годы, госжилнадзором был снова подан иск в Центральный районный суд Волгограда с целью понудить Межведомственную комиссию признать дом аварийным. Тогда же суд назначил свою экспертизу, согласно которой на доме были зафиксированы такие дефекты как трещины в штукатурке, разрушение декоративных элементов и отрыв кровельного листа над подъездом № 11. 
«Текст экспертизы состоит на три четверти из цитирования ГОСТ 31937-2011, а выводы – необоснованные, неконкретные и дающие возможность интерпретировать их по собственному усмотрению», - считает председатель Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. По его мнению, речь может идти о какой-то подозрительной схеме «прихватизации». «Все просто до безобразия – основываясь на липовых инженерных обследованиях, суд, по просьбе жилнадзора, признаёт дом аварийным, жильцов переселяют из аварийного дома, затем находят инвестора, готового вложить деньги в реконструкцию после получения права собственности на этот аварийный дом, и дело сделано. Многие, с кем я общался в последние дни, и рассказывал об этом, говорили мне: «Такого просто не может быть! Вот так, внаглую, никто не посмеет. К сожалению, хронология развития событий говорит об обратном», - рассуждает Валерий Котельников. Аналогичного мнения придерживаются и жители дома улице Мира, 13.
Сегодня они рассказали ИА «Высота 102», что не намерены сдаваться, так как не видят никаких поводов для признания дома аварийным. Кроме того, считают люди, ситуация с попытками признать добротный дом аварийным требует пристального внимания правоохранительных органов. Подробности - видеоматериале.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
03.06.2020 17:10
Общество 03.06.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 15:04
Общество 03.06.2020 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 13:50
Общество 03.06.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 13:37
Общество 03.06.2020 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 12:37
Общество 03.06.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 11:03
Общество 03.06.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 09:30
Общество 03.06.2020 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 09:19
Общество 03.06.2020 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 17:56
Общество 02.06.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 16:58
Общество 02.06.2020 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 16:12
Общество 02.06.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 14:06
Общество 02.06.2020 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 13:33
Общество 02.06.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 13:08
Общество 02.06.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2020 12:59
Общество 02.06.2020 12:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:29
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за КонституциюСмотреть фотографии
16:16
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранчеСмотреть фотографии
15:51
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектамСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области отпечатали 1,8 млн бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
15:04
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханиюСмотреть фотографии
14:42
Сбербанк увеличивает количество зеленых насаждений в РоссииСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехомСмотреть фотографии
14:28
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибылиСмотреть фотографии
13:50
Два человека скончались в зараженном коронавирусом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус проник в ведомственную больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области сотне работников погасили копеечные долги по зарплатеСмотреть фотографии
12:14
Под Волгоградом вторые сутки ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:46
Кривая заражений коронавирусом в Волгоградской области выравниваетсяСмотреть фотографии
11:10
«Ростелеком»: он-лайн активности привлекли детей и родителейСмотреть фотографии
11:03
Губернатор Волгоградской области оказался в КоммунареСмотреть фотографии
10:03
Четыре человека пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Только после теста: на Гремячинском ГОКе реализуют все меры безопасности для защиты от коронавирусаСмотреть фотографии
09:30
Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемииСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде ограничат движение из-за ремонта разрушенной ливневкиСмотреть фотографии
09:13
Капитал МС: нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимыСмотреть фотографии
21:58
Судьи арбитражного суда Волгоградской области честно показали доходыСмотреть фотографии
20:55
Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштабаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
Под Волгоградом конопля в лесополосе довела до преступленияСмотреть фотографии
19:44
В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срокСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июняСмотреть фотографии
15:59
Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 