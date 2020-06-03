







Признать аварийным знакомый каждому волгоградцу дом №13 на улице Мира добивается областная инспекция государственного жилищного надзора. Комплекс из трех зданий с 20 подъездами и 155 квартирами занимает целый квартал на пересечении с улицей Комсомольской. Первые этажи дома заняты аптеками, магазинчиками, парикмахерскими и офисами. Здесь работало печально известное кафе «Белладжио», а теперь эти помещения занимает региональное отделение Российского военно-исторического общества. А еще в доме №13 живут люди, многие - всю жизнь. Именно они сейчас больше всего переживают за свое будущее.













Как сообщает ИА «Высота 102», на 8 июня намечено заседание Центрального районного суда, на котором будет решаться судьба многоэтажки и собственников квартир. Получается, что в случае признания дома аварийным, людей можно будет оттуда принудительно выселить. «Мы считаем, что кто-то положил глаз на лакомый кусок земли в самом центре Волгограда. Наш крепкий дом, который является объектом культурного наследия и включен в план программы капремонта, видимо, хотят передать новым хозяевам», - говорят жители дома №13, которые уже не первый год ведут борьбу.

Хронология событий такова. В 2017 году инспекция госжилнадзора начала предпринимать активные шаги в сторону признания дома №13 на улице Мира аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В январе 2018 года Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск госжилнадзора и возложил обязанность на Межведомственную комиссию Центрального района рассмотреть заключение по многоквартирному дому №13 и решить вопрос о признании объекта аварийным.





14 декабря 2018 года Межведомственная комиссия Центрального района мужественно составила собственное заключение об отсутствии оснований для признания многоэтажки аварийной и подлежащей сносу или реконструкции.

25 декабря 2019 года, практически одновременно с включением многоквартирного дома в план капитального ремонта на 2020-2022 годы, госжилнадзором был снова подан иск в Центральный районный суд Волгограда с целью понудить Межведомственную комиссию признать дом аварийным. Тогда же суд назначил свою экспертизу, согласно которой на доме были зафиксированы такие дефекты как трещины в штукатурке, разрушение декоративных элементов и отрыв кровельного листа над подъездом № 11.

«Текст экспертизы состоит на три четверти из цитирования ГОСТ 31937-2011, а выводы – необоснованные, неконкретные и дающие возможность интерпретировать их по собственному усмотрению», - считает председатель Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. По его мнению, речь может идти о какой-то подозрительной схеме «прихватизации». «Все просто до безобразия – основываясь на липовых инженерных обследованиях, суд, по просьбе жилнадзора, признаёт дом аварийным, жильцов переселяют из аварийного дома, затем находят инвестора, готового вложить деньги в реконструкцию после получения права собственности на этот аварийный дом, и дело сделано. Многие, с кем я общался в последние дни, и рассказывал об этом, говорили мне: «Такого просто не может быть! Вот так, внаглую, никто не посмеет. К сожалению, хронология развития событий говорит об обратном», - рассуждает Валерий Котельников. Аналогичного мнения придерживаются и жители дома улице Мира, 13.

Сегодня они рассказали ИА «Высота 102», что не намерены сдаваться, так как не видят никаких поводов для признания дома аварийным. Кроме того, считают люди, ситуация с попытками признать добротный дом аварийным требует пристального внимания правоохранительных органов. Подробности - видеоматериале.