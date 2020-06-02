Судьи арбитражного суда Волгоградской области честно показали доходы

Общество 02.06.2020 21:58
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02.06.2020 21:58
Рост доходов ежегодно демонстрирует и добросовестно показывает председатель арбитражного суда Волгоградской области Виктор Романов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларации служителей Фемиды, последние два года финансы руководителя регионального арбитража демонстрируют отличную динамику: прирост по 600 тысяч рублей ежегодно. Общая сумма доходов Виктора Романова за 2019 год - почти 4 млн рублей.
В минувшем году семья председателя также улучшила жилищные условия за счет приобретения двух квартир. Недвижимость записана на супругов и троих несовершеннолетних детей. Ни машины, ни земельных угодий во владении у главного арбитражного судьи региона нет. А вот жена – обладательница дачи размером в шесть соток, дома площадью 70 квадратов и автомобиля «Reno Kaptur».
Доходы зампредседателя суда Ивана Ландина за прошлый год немного скромнее – 3,6 млн рублей. В его собственности – полный комплект недвижимости. Здесь и 15 соток земли, и частный дом площадью 123 квадратных метра, в придачу гараж и хозпостройка. У супруги Ландина за прошлый год в декларации указана скромная сумма (41 тысяча рублей).
Лидером по доходам среди 60 судей арбитражного суда оказалась председатель судебного состава Ольга Толмачева, задекларировавшая 6,3 млн рублей. Далее идет Надежда Дашкова, в декларации которой указана сумма в 5 млн рублей. В ее собственности внедорожник «Toyota RAV 4», дом (200 кв.м), квартира (123 кв.м), 19 соток земли, гараж, летняя кухня, баня и парочка сараев. Доходы судьи Селезнева, отца троих несовершеннолетних детей, составили 4,2 млн рублей. Его жена положила в семейную копилку еще 3 миллиона.
Самый большой дом - у судьи Виктории Пантелеевой. Площадь строения - 426 квадратных метров. Нет равных по площади земельных угодий судье Костровой, у которой во владении 39 соток земли. Самая просторная квартира – у председателя судебного состава Крайнова и его супруги – 141 квадратный метр.
Судьи, как и положено по закону о борьбе с коррупцией, представили также декларации мужей и жен.
Абсолютным рекордсменом по доходам оказался супруг судьи Напалковой, который за прошлый год принес в дом 13 миллионов рублей. Сама судья задекларировала 2,2 млн рублей дохода.
На втором месте по доходам – муж судьи Ивановой (7,2 млн рублей). У него в собственности - две квартиры, три нежилых помещения и внедорожник «Mercedes-Benz GLC 250». Супруга судьи Селезнева, отца троих несовершеннолетних детей, пополнила семейный бюджет в минувшем году на 3,1 млн рублей. Супруг судьи Смагоринской заработал в прошлом году 3 млн рублей. В его гараже два авто премиум-класса – «Toyota Land Cruiser 200» и «Genesis G80».
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