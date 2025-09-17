Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламы





Жители Волгограда, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102», высказались в поддержку активной борьбы с незаконной рекламными вывесками. Напомним, мэрия разработала документ, который предусматривает мобилизацию районных администраций по данному направлению. В частности, на сотрудников администраций районов планируется возложить полномочия по выявлению и наложению штрафов.

В ходе опроса редакция «Высоты 102» попросила подписчиков ответить на вопрос о том, считают ли они необходимым очищение улиц Волгограда от незаконных рекламных вывесок – 365 человек (59% участников опроса) ответили утвердительно. Подавляющее большинство волгоградцев хотят видеть улицы родного города благовидными – без уродующей рекламы.

7% опрошенных считают, что рекламные вывески, даже незаконные, не повод налагать штрафы, а 9% участников опроса заявили о том, что им все равно, как выглядит город.

В отличие от последних 12% волгоградцев, отвечая на вопрос информагентства, отметили необходимость внедрения единого стандарта для рекламы, а 13% высказались в пользу повышения штрафов за незаконные вывески.