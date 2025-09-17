



В Волгоградской городской думе 17 сентября состоится заседание депутатов, на котором народные избранники рассмотрят вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», планируется, что с 1 октября стоимость проезда проиндексируют на 14,2%. Соответствующий проект решения ранее был внесён на рассмотрение городской думы.

Согласно предложению администрации Волгограда, до 40 рублей планируется повысить стоимость поездки в общественном транспорте за наличные, при оплате банковской картой с 1 октября волгоградцам и гостям города придется платить 38 рублей, карта «Волна» с подключённым тарифом «Электронный кошелёк» позволит сэкономить – в таом случае поездка обойдется в 32 рубля.

Рассмотреть вопрос о повышении тарифов депутаты Волгоградской гордумы планируют сегодня в первой половине дня – перед тем, как удалиться на перерыв в заседании Докладчиком выступит руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Ольга Боркунова, содокладчик – председатель комитета Волгоградской гордумы по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Федотов.