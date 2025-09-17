Общество

Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по Волгограду

Общество 17.09.2025 07:17
0
17.09.2025 07:17


В Волгоградской городской думе 17 сентября состоится заседание депутатов, на котором народные избранники рассмотрят вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», планируется, что с 1 октября стоимость проезда проиндексируют на 14,2%. Соответствующий проект решения ранее был внесён на рассмотрение городской думы.

Согласно предложению администрации Волгограда, до 40 рублей планируется повысить стоимость поездки в общественном транспорте за наличные, при оплате банковской картой с 1 октября волгоградцам и гостям города придется платить 38 рублей, карта «Волна» с подключённым тарифом «Электронный кошелёк» позволит сэкономить – в таом случае поездка обойдется в 32 рубля.

Рассмотреть вопрос о повышении тарифов депутаты Волгоградской гордумы планируют сегодня в первой половине дня – перед тем, как удалиться на перерыв в заседании Докладчиком выступит руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Ольга Боркунова, содокладчик – председатель комитета Волгоградской гордумы по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Федотов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.09.2025 07:59
Общество 17.09.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 07:48
Общество 17.09.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 06:59
Общество 17.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2025 06:43
Общество 17.09.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 21:59
Общество 16.09.2025 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 21:49
Общество 16.09.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 20:31
Общество 16.09.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 19:38
Общество 16.09.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 19:02
Общество 16.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 18:31
Общество 16.09.2025 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 17:19
Общество 16.09.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 16:59
Общество 16.09.2025 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:34
Общество 16.09.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:24
Общество 16.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 14:26
Общество 16.09.2025 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:59
Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефонуСмотреть фотографии
07:48
Жители Волгограда хотят видеть город без уродующей его рекламыСмотреть фотографии
07:17
Депутаты 17 сентября планируют повысить стоимость проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
06:43
«Орденоносные» дома в Волгограде украсят архитектурно-художественной подсветкойСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области приватизируют 2650 газовых объектовСмотреть фотографии
05:32
Команды школы «Ротор» обыграли «Динамо» в Юношеской футбольной лигеСмотреть фотографии
21:59
Новая башня-аттракцион появится в ЦПКиО веснойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана АдамянаСмотреть фотографии
20:51
Владимир Путин посетил учение «Запад-2025»Смотреть фотографии
20:31
Волгоградское МЧС предупредило об утренних заморозках 17 сентябряСмотреть фотографии
20:02
Волжский горсуд лишил экс-судей Траховых имущества на 2,5 миллиардаСмотреть фотографии
19:38
Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентябряСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский облсуд назначил дату заседания по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
19:02
В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
18:31
Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГОСмотреть фотографии
17:58
«Мне написали, что он в заложниках»: потерявшая 3 млн волгоградка попросила Бастрыкина наказать жиголоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
15:34
Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 днейСмотреть фотографии
14:30
21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млнСмотреть фотографии
14:23
Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летиеСмотреть фотографии
14:20
Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
«Полыхнуло у детской площадки»: очевидцы засняли пожар у новостройки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезонеСмотреть фотографии
 