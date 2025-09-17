На Аллее Героев в Волгограде два дома – №№1 и 2 – получат архитектурно-художественную подсветку. Как сообщает V102.RU, государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект подсветки жилых зданий, которые входят в состав объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль Аллеи Героев».

Обе 8-этажки на ул. Аллея Героев, 1 и 2 были построены в 1950-е годы в рамках общей градостроительной концепции центральной части города. Облик зданий выполнен в традиционной для послевоенного времени стилистике советской архитектуры, но с элементами модернизации. Нижняя часть фасада выделяется облицовкой тёмно-коричневой плиткой с горизонтальными полосами, что придает массивность и солидность основанию здания. На уровне пятого этажа проходит декоративная полоса красного цвета, которая служит как связующий элемент между верхними и нижними ярусами. Особое внимание стоит уделить балконам, которые снабжены металлическими ограждениями с лаконичным дизайном, что поддерживает стильный и минималистичный характер фасада.





- Проектом, предусматривается сохранение облика объекта культурного наследия. Проведение работ по приспособлению заключается на устройстве подсветки здания в темное время суток и направлено на акцентирование формы здания и его элементов, подчеркивание его уникальных особенностей, - поясняется в документах.

Отметим, что оба жилых дома называют «орденоносными». На крыше первого установлен большой макет «Золотой звезды», а на втором - макет Ордена Ленина с неоновой подсветкой. Этими наградами, напомним, удостоен город-герой за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 8-этажки хорошо просматриваются с Волги и Центральной набережной Волгограда.

Фото из архива V102.RU