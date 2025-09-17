Нейросеть «застукала» 1000 волгоградцев, говоривших за рулем по телефону





В Волгоградской области летом 2025 года «умные камеры» начали распознавать факты использования водителями транспорта телефонов. За короткий срок, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, нейросеть выявила более 1000 нарушений только на территории Волгограда.

Полицейские Волгограда уточняют, что для того, чтобы получить штраф за использование телефона, не обязательно именно говорить по нему.

– Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» образуется не только при разговоре по телефону, но и при любом ином использовании его во время движения транспортного средства, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.