Команды школы «Ротор» обыграли «Динамо» в Юношеской футбольной лиге

17.09.2025
Футболисты спортшколы «Ротор» 2009 и 2010 годов рождения дома на стадионе ВГАФК в двух матчах обыграли махачкалинское «Динамо» в 22-м туре Юношеской футбольной лиги со счетом 3:0 и 3:1 соответственно.

Команда СШ «Ротор»-2009 выступает в ЮФЛ Юг-2. Воспитанники Дениса Снимщикова забили три гола и оставили свои ворота в неприкосновенности по итогам противостояния со сверстниками из Республики Дагестан. Счет открыл Михаил Семененко, а затем он же удвоил преимущество и оформил дубль. 

К слову, Семененко, действующий на позиции нападающего, уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира с 21-м забитым мячом. 14 точных «выстрелов» в активе другого нападающего волгоградцев Михалиса Кюрджиева. Еще одним голом в матче с махачкалинцами отметился Егор Кычанов со штрафного и поставил тем самым эффектную точку - 3:0.

Сине-голубые заработали 38 очков и идут в тройке лидеров соревнований с 11-ю победами и пятью ничейными исходами на данном отрезке сезона.


Итоги встречи в послематчевом интервью подвел футболист CШ «Ротор»-2009 Фархад Сеидов.

- Первый тайм мы сыграли не так хорошо, как должны были. Во второй половине полностью забрали под свой контроль. Мы выиграли - так и должно было случиться. В первом тайме было мало моментов, чтобы забить. После перерыва нам сказали не садиться назад. Внесли корректировки, замены усилили игру и мы забили два гола, -  отметил полузащитник. 

Денис Снимщиков считает, что его подопечные выиграли в непростой игре.

- Сезон близится к завершению. Бескомпромиссная борьба. В каждом матче любая команда середины и низа таблицы пытается до конца бороться и получать очки. Легкой игры не было, несмотря на счет. Все на тоненького. Внесли коррективы и забили второй гол - хороший. Довели до крупной победы, хотя и не реализовали много моментов. Были и ошибки. Куда же без них? - подчеркнул специалист.

СШ «Ротор»-2010 в этот же день также оказалась сильнее «Динамо» - 3:1. Авторами забитых голов стали Арсентий Мерзликин, Илья Умеров и Владислав Лапин, отправивший красивый мяч с дальней дистанции точно в угол ворот. В составе гостей также произошло удаление. Воспитанники Дмитрия Синкевича одержали девятую победу в ЮФЛ Юг-3 и идут на восьмой позиции с 33 заработанными баллами.


Полузащитник «Ротора»- 2010 Арлан Багиров поделился эмоциями от выигрыша.

- Первый тайм получился хороший. Во второй половине чуть похуже, не хватило концентрации. Но все хорошо — три очка забрали, -  лаконично отметил юный спортсмен.

Дмитрий Синкевич прокомментировал итоги матча.

- Игра была непростая. К чему готовились, так и получилось. Контролировали ход матча. В первом тайме было много моментов у нас - подкачала реализация. Пропустили не вынужденный гол, расслабились раньше времени. Гол в раздевалку нам помог. Во втором тайме вышли более спокойными и забили сразу третий. К сожалению, после удаления у соперника перестали играть. Не все ребята выполнили то, о чем их просили. Не получилось забить. Но главное, что выиграли. Нюансы разберем. В целом - ребят похвалил за игру. Победа закономерна, - заявил тренер-преподаватель СШ «Ротор»-2010.


Напомним, ранее ИА «Высота 102» опубликовало эксклюзивный материал о подготовке команд СШ «Ротор» с комментариями специалистов и игроков перед стартом в Юношеской футбольной лиге.

