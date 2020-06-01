Общество 01.06.2020 20:08
0
01.06.2020 20:08
Учитель английского языка школы №3 Тракторозаводского района Волгограда готовит заявления в прокуратуру и трудинспекцию. Педагог Элина Булгакова намерена выяснить правомерность организации субботников во время пандемии и последних дней учебного года, сообщает ИА «Высота 102».
После пропусков двух субботников Элина Булгакова по совету руководства написала заявление об уходе. В школе она проработала с января текущего года. Ранее трудилась в языковых центрах и частным репетитором. В бюджетное учреждение устроилась впервые. Местные порядки она встретила в штыки, бесплатно работать дворником не захотела.
В среду, 27 мая, учителя школы №3 засаживали цветами клумбу, а в пятницу косили траву. Ни одно из мероприятий учитель английского языка не посетила. Социальную дистанцию, как утверждает Элина, изучившая фотографии из коллективного чата, никто не соблюдал, маски практически никто не надевал. «Это была последняя учебная неделя для 9-11 классов. В тот день я занималась выставлением оценок, проверкой последних работ учеников», - говорит учитель.
29 мая у педагога состоялся неприятный разговор с директором и завучами, итогом которого стало решение покинуть учебное заведение. «Я объяснила, что такие мероприятия носят добровольный характер. Я имею полное право не приходить на субботник, если он не прописан в моем трудовом договоре и не оплачивается. В ответ услышала, что я – так себе педагог, если придерживаюсь такой позиции», - рассказала Элина.
Руководители школы рассказали молодому учителю, что педагогам приходится много делать того, за что им не платят. Это и участие в митингах, и раздача масок пенсионерам, а также продуктовых наборов семьям школьников, а еще ремонт в классе уборка снега зимой на пришкольном участке. «Мне сказали, что все учителя всегда убирались и будут убираться бесплатно, что учитель – это волонтер. А в завершение порекомендовали во время летних каникул поискать другую работу», - говорит Элина.
Эмоциональные высказывания руководства школы в свой адрес, в том числе касательно внешнего вида и воспитания, Элина посчитала оскорбительными. По словам девушки, в кабинете директора она почувствовала себя униженной. "Такое поведение директора и ее заместителей, которые явно перешли моральные границы, - недопустимо", - заявила Элина.
«Учитель выполняет очень много работы, за которую ему не платят. Это унижает достоинство педагогов. Учителей отправляют куда только можно, на любую работу – физическую, умственную. И всегда учителя – это последние люди, которые боятся сказать слово. Меня такой подход не устраивает», - заключила педагог.
Реклама
Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда01.06.2020 17:20
Общество 01.06.2020 17:20
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчатках01.06.2020 17:14
Общество 01.06.2020 17:14
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской области01.06.2020 16:31
Общество 01.06.2020 16:31
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечты01.06.2020 16:01
Общество 01.06.2020 16:01
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиков01.06.2020 14:11
Общество 01.06.2020 14:11
В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" доме01.06.2020 12:48
Общество 01.06.2020 12:48
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садов01.06.2020 11:57
Общество 01.06.2020 11:57
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смерть01.06.2020 11:42
Общество 01.06.2020 11:42
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян01.06.2020 11:21
Общество 01.06.2020 11:21
В Волгоградской области стали меньше рожать01.06.2020 11:05
Общество 01.06.2020 11:05
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиарда01.06.2020 10:19
Общество 01.06.2020 10:19
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирус01.06.2020 09:37
Общество 01.06.2020 09:37
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»31.05.2020 22:01
Общество 31.05.2020 22:01
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»31.05.2020 18:37
Общество 31.05.2020 18:37
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-1931.05.2020 15:18
Общество 31.05.2020 15:18
Реклама