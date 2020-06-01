









Учитель английского языка школы №3 Тракторозаводского района Волгограда готовит заявления в прокуратуру и трудинспекцию. Педагог Элина Булгакова намерена выяснить правомерность организации субботников во время пандемии и последних дней учебного года, сообщает ИА «Высота 102».

После пропусков двух субботников Элина Булгакова по совету руководства написала заявление об уходе. В школе она проработала с января текущего года. Ранее трудилась в языковых центрах и частным репетитором. В бюджетное учреждение устроилась впервые. Местные порядки она встретила в штыки, бесплатно работать дворником не захотела.





В среду, 27 мая, учителя школы №3 засаживали цветами клумбу, а в пятницу косили траву. Ни одно из мероприятий учитель английского языка не посетила. Социальную дистанцию, как утверждает Элина, изучившая фотографии из коллективного чата, никто не соблюдал, маски практически никто не надевал. «Это была последняя учебная неделя для 9-11 классов. В тот день я занималась выставлением оценок, проверкой последних работ учеников», - говорит учитель.

29 мая у педагога состоялся неприятный разговор с директором и завучами, итогом которого стало решение покинуть учебное заведение. «Я объяснила, что такие мероприятия носят добровольный характер. Я имею полное право не приходить на субботник, если он не прописан в моем трудовом договоре и не оплачивается. В ответ услышала, что я – так себе педагог, если придерживаюсь такой позиции», - рассказала Элина.

Руководители школы рассказали молодому учителю, что педагогам приходится много делать того, за что им не платят. Это и участие в митингах, и раздача масок пенсионерам, а также продуктовых наборов семьям школьников, а еще ремонт в классе уборка снега зимой на пришкольном участке. «Мне сказали, что все учителя всегда убирались и будут убираться бесплатно, что учитель – это волонтер. А в завершение порекомендовали во время летних каникул поискать другую работу», - говорит Элина.





Эмоциональные высказывания руководства школы в свой адрес, в том числе касательно внешнего вида и воспитания, Элина посчитала оскорбительными. По словам девушки, в кабинете директора она почувствовала себя униженной. "Такое поведение директора и ее заместителей, которые явно перешли моральные границы, - недопустимо", - заявила Элина.

«Учитель выполняет очень много работы, за которую ему не платят. Это унижает достоинство педагогов. Учителей отправляют куда только можно, на любую работу – физическую, умственную. И всегда учителя – это последние люди, которые боятся сказать слово. Меня такой подход не устраивает», - заключила педагог.



