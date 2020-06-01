В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничество





Сегодня к 2 годам лишения свободы условно приговорен сотрудник ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, его признали виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (ч.2 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, являясь действующим сотрудником ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, будучи осведомлен о желании осужденного сменить режим отбывания наказания, подсудимый сообщил осужденному заведомо ложные сведения о том, что при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей, окажет содействие в переводе осужденного в колонию-поселение.

В период с 15 сентября по 17 октября 2019 года он получил от родственника осужденного желаемые денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. На суде фигурант дела свою вину полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.



