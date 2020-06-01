Расследования

В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничество

Расследования 01.06.2020 17:38
0
01.06.2020 17:38


Сегодня к 2 годам лишения свободы условно приговорен сотрудник ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, его признали виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (ч.2 ст. 159 УК РФ).
Согласно материалам уголовного дела, являясь действующим сотрудником ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, будучи осведомлен о желании осужденного сменить режим отбывания наказания, подсудимый сообщил осужденному заведомо ложные сведения о том, что при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей, окажет содействие в переводе осужденного в колонию-поселение.
В период с 15 сентября по 17 октября 2019 года он получил от родственника осужденного желаемые денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. На суде фигурант дела свою вину полностью признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
01.06.2020 16:53
Расследования 01.06.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 14:34
Расследования 01.06.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:54
Расследования 01.06.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:41
Расследования 01.06.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2020 16:20
Расследования 29.05.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:30
Расследования 28.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:07
Расследования 28.05.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 17:39
Расследования 27.05.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 16:10
Расследования 27.05.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 13:43
Расследования 27.05.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 10:45
Расследования 27.05.2020 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 10:11
Расследования 27.05.2020 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2020 17:05
Расследования 26.05.2020 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2020 09:57
Расследования 26.05.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2020 12:29
Расследования 25.05.2020 12:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случайСмотреть фотографии
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
13:41
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернатеСмотреть фотографии
11:57
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садовСмотреть фотографии
11:42
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смертьСмотреть фотографии
11:21
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиянСмотреть фотографии
11:16
В центр Волгограда залетела чудо-птицаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгоградской области стали меньше рожатьСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиардаСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылсяСмотреть фотографии
09:37
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирусСмотреть фотографии
08:42
На севере Волгограда сгорели три автомобиляСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:50
Мэрия Волгограда обнародовала сведения о зарплатах руководства районных МБУСмотреть фотографии
19:36
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗСмотреть фотографии
18:37
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
15:47
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУКСмотреть фотографии
15:18
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 