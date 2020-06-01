В Волгоградской области 20-ой жертвой коронавируса стала пенсионерка из Фролово





В больнице Михайловки от коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя жительница Фролово. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, прижизненный анализ на коронавирус у женщины был отрицательным. Однако в ходе патологоанатомического исследования COVID-19 был подтвержден. Скончавшаяся женщина стала 20-ой жертвой коронавируса в Волгоградской области.

Накануне, напомним, стало известно о смерти 53-летнего жителя Волжского от коронавирусной инфекции. Алимов уточнил, что у мужчины была пневмония, а также сопутствующие заболевания, развившиеся на фоне употребления алкоголя.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 3215 случаев коронавирусной инфекции, из которых 20 оказались летальными.



