В Волгограде упавшее в цене наследие экс-депутата Госдумы никого не заинтересовало

Экономика 30.05.2020 12:44
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30.05.2020 12:44
Во второй раз признаны несостоявшимися торги по продаже нежилых помещений и имущества здания торгового центра «Диамант Зацарицынский» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол о результатах проведения торгов, такое решение было принято из-за того, что ни одной заявки от потенциальных покупателей не поступило. По аналогичной причине не удалось продать торговый центр и в феврале-марте текущего года.
Несмотря на снижение первоначальной цены с 805 миллионов до 725 миллионов рублей желающих приобрести коммерческую недвижимость в Ворошиловском районе Волгограда снова не нашлось.
«Диамант Зацарицынский», расположенный на ул. Рабоче-Крестьянская,48, ранее принадлежал компании «Диамант Девелопмент Групп», которую контролировал находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев. В этом торговом центре на первом этаже когда-то располагалась приемная Олега Михеева, который тогда являлся лидером регионального отделения «Справедливой России».
Напомним, что второй раз не удается продать на торгах в общей сложности 10218,5 кв.м. нежилых помещений здания ТЦ «Диамант Зацарицынский». В составе лота также указаны водопроводная сеть протяженностью 335,5 метра, сеть газоснабжения низкого и среднего давления протяженностью 199 метров, трансформаторная подстанция с находящимися в ней трансформаторами и электрооборудованием, канализационная сеть, включая 23 смотровых колодца и 7 домовых выпусков, автостоянка, 8 эскалаторов, три лифта, оборудование автономной котельной, система вентиляции и кондиционирования и прочее имущество.
Продавалось и право аренды двух земельных участков, предназначенных для эксплуатации торгового центра. Их общая площадь составляет 8641 кв.м.
Все реализуемое имущество принадлежит организации-банкроту ООО «УПС», и является предметов залога ООО «АМТ Банк».
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