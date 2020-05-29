Экология

В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодье

Экология 29.05.2020 12:10
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29.05.2020 12:10


Росводресурсы скорректировали режимы работы Волгоградского гидроузла.  С сегодняшнего дня и  до особого указания среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 21000 ± 500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС.
Увеличение расхода воды через Волжскую ГЭС связано со складывающейся гидрологической обстановкой и обращением администрации Волгоградской области. Изменения сделаны в целях обводнения Волго-Ахтубинской поймы и создания оптимальных условий для нереста рыбы.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что с 26 мая среднесуточные сбросные расходы составляли  20000 ± 300 м³/с.
Ранее, согласно утвержденному графику работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период до 10 июня, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС с 17 по 30 мая составляли 18 000 ± 500 кубометров в секунду, с 31 мая – 17 000 ± 300 кубометров в секунду. Далее предполагалось, что среднесуточные сбросные расходы будут ежедневно снижаться на 500 кубометров в секунду до 12000±300 кубометров в секунду к 10 июня с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 метра. 

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