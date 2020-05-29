В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодье





Росводресурсы скорректировали режимы работы Волгоградского гидроузла. С сегодняшнего дня и до особого указания среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 21000 ± 500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС.

Увеличение расхода воды через Волжскую ГЭС связано со складывающейся гидрологической обстановкой и обращением администрации Волгоградской области. Изменения сделаны в целях обводнения Волго-Ахтубинской поймы и создания оптимальных условий для нереста рыбы.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что с 26 мая среднесуточные сбросные расходы составляли 20000 ± 300 м³/с.

Ранее, согласно утвержденному графику работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период до 10 июня, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС с 17 по 30 мая составляли 18 000 ± 500 кубометров в секунду, с 31 мая – 17 000 ± 300 кубометров в секунду. Далее предполагалось, что среднесуточные сбросные расходы будут ежедневно снижаться на 500 кубометров в секунду до 12000±300 кубометров в секунду к 10 июня с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 метра.