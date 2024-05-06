В Волгограде «Огонь памяти» вручили 98-летнему фронтовику Александру Медкову

Сегодня, 6 мая, активисты Народного фронта вручили 98-летнему участнику Великой Отечественной войны Александру Васильевичу Медкову лампадку с Вечным огнем, который горит на могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в Москве.

Как сообщили V102.RU в региональном отделении Народного фронта, частицу драгоценного пламени в Волгоград доставили в рамках федеральной патриотической акции «Огонь памяти».

Александр Медков встретил участников патриотической акции дома. Лампаду с Вечным огнем ему передали руководитель исполкома Народного фронта в Волгоградской области Ирина Шарипова, член регионального штаба Лидия Будченко и представители молодежного крыла организации.





- Участники встречи поблагодарили Александра Васильевича за Победу и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, - рассказали информагентству участники встречи.

Завтра, 7 мая, «Огонь памяти» будет передан члену регионального штаба Народного фронта в Волгоградской области Ирине Буровой и юнармейцам из Камышинского социально-реабилитационного центра для отправки в Камышин - на родину Героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Маресьева.

От этого огня 8 мая будет зажжен Вечный огонь в Камышине. Затем Ирина Бурова и представители руководства Камышинского социально-реабилитационного центра передадут лампадку с «Огнем памяти» в военную часть Камышина, откуда его потом доставят на линию боевого соприкосновения.

По задумке организаторов, частица Вечного огня отправилась в путешествие по России, чтобы объединиться в благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу. Автопробег «Огонь памяти» стартовал из Москвы 3 мая.

Фото: Народного фронта