Общество

Концессии заменят задвижки в двух районах Волгограда с 18 по 19 мая

Общество 06.05.2024 16:58
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06.05.2024 16:58


Часть абонентов Ворошиловского района и микрорайона Тулака в Советском районе Волгограда отключат от холодной воды на два дня. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением работ по обновлению запорной арматуры на трубопроводах, проходящих по территории двух районов. 

Необходимость обусловлена высокой степенью изношенности конструкций – на это указывали и волгоградцы в своих обращениях в компанию. Обновление сетей обеспечит уменьшение аварийности на сетях, позволит в дальнейшем контролировать подачу воды абонентам и сведет к минимум риски возникновения нештатных ситуаций на сетях, - пояснили в компании. - Кроме того, наличие задвижек позволяет минимизировать масштабы отключения ресурса при проведении восстановительных работ.

В Ворошиловском районе произойдет замена задвижек, расположенных в границах улиц Козловская-Симбирская, Циолковского-Иркутская и Профсоюзная-Козловская. Аналогичные мероприятия и произойдут в микрорайоне Тулака на трубопроводе по улице Авиаторская. 

В работах будут задействованы комбинированные каналопромывочные машины, которые способны откачивать воду из траншей и котлованов на глубине 8 метров и заливать в емкость автомобиля объемом 6 м3, а также прочищать канализационные сети под давлением. 

Ограничение подачи водоснабжения запланировано с 06:00 18 мая по 10:00 19 мая. На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды. 

Полный список адресов и график подвоза воды опубликован на сайте «Концессий водоснабжения». 

В компании рассчитывают на понимание жителей в связи с проводимыми работами. 

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