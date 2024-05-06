Концессии заменят задвижки в двух районах Волгограда с 18 по 19 мая





Часть абонентов Ворошиловского района и микрорайона Тулака в Советском районе Волгограда отключат от холодной воды на два дня. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением работ по обновлению запорной арматуры на трубопроводах, проходящих по территории двух районов.

- Необходимость обусловлена высокой степенью изношенности конструкций – на это указывали и волгоградцы в своих обращениях в компанию. Обновление сетей обеспечит уменьшение аварийности на сетях, позволит в дальнейшем контролировать подачу воды абонентам и сведет к минимум риски возникновения нештатных ситуаций на сетях, - пояснили в компании. - Кроме того, наличие задвижек позволяет минимизировать масштабы отключения ресурса при проведении восстановительных работ.

В Ворошиловском районе произойдет замена задвижек, расположенных в границах улиц Козловская-Симбирская, Циолковского-Иркутская и Профсоюзная-Козловская. Аналогичные мероприятия и произойдут в микрорайоне Тулака на трубопроводе по улице Авиаторская.

В работах будут задействованы комбинированные каналопромывочные машины, которые способны откачивать воду из траншей и котлованов на глубине 8 метров и заливать в емкость автомобиля объемом 6 м3, а также прочищать канализационные сети под давлением.

Ограничение подачи водоснабжения запланировано с 06:00 18 мая по 10:00 19 мая. На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.

Полный список адресов и график подвоза воды опубликован на сайте «Концессий водоснабжения».

В компании рассчитывают на понимание жителей в связи с проводимыми работами.