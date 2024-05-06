Названа причина отмены вылета самолета из Волгограда в Дубай





6 мая стали известны подробности инцидента, связанного с авиарейсом из Волгограда в Дубай. Самолёт лоукостера «Победа» должен был покинуть Волгоградский аэропорт в 10:52, однако, заходя на взлёт, пилоты неожиданно приняли решение прервать рейс и высадить пассажиров.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на авторов телеграмм-канала AVIAINCIDENT, причиной произошедшего стал отказ гидравлического насоса.

Напомним, из-за ЧП пассажиры на протяжении нескольких часов вынуждены были ожидать прибытия в Волгоград резервного борта.