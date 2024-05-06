В Волгоградской области обнаружили 630 кг «ожившей» говядины





Сотрудники Россельхознадзора в системе «Меркурий» обнаружили нарушения регистрации мясной продукции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, требование законодательства нарушило предприятие, осуществляющее свою деятельность в Иловлинском районе.

- Установлено, что на площадке юридического лица через транзакцию «переработка/производство» увеличены сроки годности на 630 кг говядины, - сообщили в ведомстве. - Таким образом, юридическим лицом нарушены требования Закона № 4979-1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции.

По данному факту юридическом улицу направлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Фото: архив V102.RU