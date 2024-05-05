В Волжском пара лихачей на электросамокате сбила пешехода на ул. Карбышева





4 мая в Волжском произошло очередное ДТП, виновником которого стал водитель самоката. На этот раз пара подростков сбила на тротуаре пешехода на пересечении ул. Карбышева и ул. 40 лет Победы. Происшествие запечатлела одна из камер наружного наблюдения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеозапись, водитель средства индивидуальной мобильности двигался с довольно небольшой скоростью и, судя по всему, совершил наезд, не справившись с управлением из-за перегруза.

Отметим, электросамокаты не предназначены для парного проезда. В настоящее время кикшеринговые компании, сдающие данные средства передвижения в краткосрочную аренду, пытаются внедрить алгоритм, дистанционно определяющий такого рода нарушения. Однако, судя по частоте упоминаний электросамокатов в сводках происшествий, данные инициативы пока не возымели должного результата.

Фото из рахива ИА «Высота 102», видео компании POWERNET