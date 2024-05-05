Происшествия

В Волжском пара лихачей на электросамокате сбила пешехода на ул. Карбышева

Происшествия 05.05.2024 20:06
0
05.05.2024 20:06


4 мая в Волжском произошло очередное ДТП, виновником которого стал водитель самоката. На этот раз пара подростков сбила на тротуаре пешехода на пересечении ул. Карбышева и ул. 40 лет Победы. Происшествие запечатлела одна из камер наружного наблюдения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеозапись, водитель средства индивидуальной мобильности двигался с довольно небольшой скоростью и, судя по всему, совершил наезд, не справившись с управлением из-за перегруза.

Отметим, электросамокаты не предназначены для парного проезда. В настоящее время кикшеринговые компании, сдающие данные средства передвижения в краткосрочную аренду, пытаются внедрить алгоритм, дистанционно определяющий такого рода нарушения. Однако, судя по частоте упоминаний электросамокатов в сводках происшествий, данные инициативы пока не возымели должного результата.

Фото из рахива ИА «Высота 102», видео компании POWERNET

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.05.2024 15:31
Происшествия 05.05.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 14:01
Происшествия 05.05.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 10:32
Происшествия 05.05.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2024 10:12
Происшествия 05.05.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2024 20:56
Происшествия 04.05.2024 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2024 13:35
Происшествия 04.05.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 18:04
Происшествия 03.05.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 16:47
Происшествия 03.05.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 14:25
Происшествия 03.05.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2024 10:22
Происшествия 03.05.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 20:58
Происшествия 02.05.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 20:24
Происшествия 02.05.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 15:39
Происшествия 02.05.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 10:22
Происшествия 02.05.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2024 08:15
Происшествия 02.05.2024 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Ваня, ты голова! «Ротор» победил «Челябинск» со счетом 1:0Смотреть фотографии
20:06
В Волжском пара лихачей на электросамокате сбила пешехода на ул. КарбышеваСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде «Концессии водоснабжения» восстановили водовод на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде РПН не впечатлил подвиг дезинсектора, соблазнявшего оголенным плечом комаровСмотреть фотографии
17:32
Эксперты: 89% волгоградцев поддерживают запрет на рекламные звонкиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде завершается восстановление водовода на ул. КотлубанскойСмотреть фотографии
16:06
«Для нас это чудо»: постоялица приюта для бездомных встретилась с сестрой и согласилась на переезд в ГрузиюСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы, полдня прождавшие вылета в Дубай, аплодисментами встретили резервный бортСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на Спартановке тушат очередной ландшафтный пожарСмотреть фотографии
14:27
Победа над «Скифом» подняла «Каустик» на 9-е место СуперлигиСмотреть фотографии
14:01
У Каспера не было и шанса: в Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с участием коняСмотреть фотографии
13:14
Мощнейшие вспышки на Солнце: ученые рассказали, ждать ли волгоградцам северного сияния и магнитных бурьСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде на пожаре в многоэтажке на ул. Загорской погиб человекСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде вылет пассажирского самолета в Дубай перенесён из-за технических проблемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде попал на видео пожар в 11-этажном домеСмотреть фотографии
10:12
В Ростовской области из-за схода товарняка образовалась пробка из пассажирских поездовСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за 254 млн рублей обустроят уличное освещение на территории 200 поселенийСмотреть фотографии
09:52
Коммуналка утянула Волгоград и Волжский на последние строчки рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
09:10
Девятый вал по-волгоградски: горожане жалуются на цунами из крупногабаритного мусораСмотреть фотографии
08:21
В Волгограде рабочая неделя начнется с теплых и солнечных днейСмотреть фотографии
07:05
Где в Волгограде освятить куличи: список храмов по районамСмотреть фотографии
23:54
Бочаров встречает Христово Воскресение вместе с жителями Волгограда и областиСмотреть фотографии
22:44
Волгоградцы встречают Пасху в соборе Александра НевскогоСмотреть фотографии
22:20
Гостей волгоградского стенда на ВДНХ встретит Петр Симон ПалласСмотреть фотографии
21:19
Глава Иловлинского района Гель обжаловал решение суда об отстраненииСмотреть фотографии
20:56
Труп пропавшего волгоградца нашли на берегу в 37 км. от домаСмотреть фотографии
20:28
Московские силовики заинтересовались обезвоженным селом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
«Родители обратились только сейчас»: полиция ищет пропавшего зимой под Волгоградом 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
17:54
На Пасху волгоградцев пустят в церковные звонницы: рассказываем, где и когдаСмотреть фотографии
17:10
Глава СКР Бастрыкин возьмется в Волгограде за кикшеринговые фирмыСмотреть фотографии
 