Ягод не будет?: в Волгоградской области майские заморозки погубили косточковые

Жители Котово, где в ночь на 4 и 5 мая температура воздуха опускалась до -2 градусов, сняли на фото то, что осталось от винограда. Еще недавно весело зеленевшая лоза за ночь превратилась в скрюченные засохшие прутья. А емкости, где оставалась вода, покрылись льдом. В некоторых селах Котовского района ночью температура опускалась до -5 градусов. С такой же проблемой столкнулись жители Руднянского, Камышинского и других районов региона.
Между тем, из-за прошедших заморозков под угрозой оказались и другие косточковые культуры – вишня, черешня, абрикос, персики. На этих деревьях уже появились зеленые ягоды, которые просто могут не пережить резкого понижения температуры. Тогда волгоградцы рискуют остаться без ягод.
Это уже не первая погодная напасть этой весной. Ранее в некоторых южных районах региона косточковые побил град в пору цветения.