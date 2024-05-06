



Волгоградцев, у которых родился долгожданный ребенок, страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет с этим радостным событием и напоминает, что вместе с трепетным отношением к малышу у родителей появляются и новые ответственные обязанности. Специалисты «СОГАЗ-Мед» ответили на самые популярные вопросы молодых родителей.

Какие документы необходимо получить после рождения ребенка?

Собрать документы родителям помогут еще в роддоме: при выписке отдадут справку о рождении, родовой сертификат, выписной эпикриз.

Среди документов малыша есть четыре самых важных и обязательных к получению в первые недели его жизни. К ним относятся: свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства (форма № 8) и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Полис ОМС – документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новая форма документа — цифровая. Это выписка из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе.

Новорожденный со дня рождения и до истечения 30 дней со дня регистрации рождения может получать всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Оформить полис ОМС можно в страховой компании «СОГАЗ-Мед», посетив офис компании или оставив заявку на сайте sogaz-med.ru

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

- СНИЛС и полис ОМС законного представителя (при наличии).

Каких врачей необходимо посетить ребенку до 3 лет?

В целях профилактики развития детских заболеваний в системе ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия.

Перечень обследований включает:

- в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография, аудиологический скрининг, осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, офтальмологом, детским стоматологом.

- в 2 месяца: общие анализы крови и мочи, осмотр педиатром;

- в 3 месяца: осмотр педиатром и травматологом-ортопедом, аудиологический скрининг;

- с 4 до 11 месяцев: осмотр педиатром;

- в возрасте 1 года: осмотры педиатра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога и травматолога-ортопеда, а также общий анализ крови и мочи, электрокардиография;

- в 2 года: осмотр педиатром, детским психиатром и детским стоматологом;

- в 3 года: осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, детским стоматологом, офтальмологом, оториноларингологом, акушер-гинекологом (для девочек), детским урологом-андрологом (для мальчиков).

Какие прививки следует сделать? Есть ли противопоказания?

Вакцинация – мера профилактики, при которой в организм человека вводят ослабленные инфекционные агенты (вирусы, бактерии) или их части для выработки иммунитета. Она создает активный искусственный иммунитет, который эффективно действует при встрече организма с инфекционным возбудителем и не позволяет заболеть совсем, либо помогает переболеть в более легкой форме. Подробнее с календарем прививок можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru.

Существуют противопоказания к проведению профилактических прививок. Необходима предварительная консультация с педиатром.

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427