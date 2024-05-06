Гигантский маятник запустили в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялось первое испытание экстремального аттракциона «Большой маятник». Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, перед запуском аттракциону предстоит многоэтапное тестирование – проверки продлятся ежедневно в течение 14 дней с использованием груза с песком.

По окончанию контрольных проверок на объекте пройдет процедура сертификации, после которой он получит свидетельство о государственной регистрации. Только в завершении всех процедур экстремальный аттракцион примет своих первых посетителей.





- Ранее подрядчик смонтировал все элементы конструкции экстремальной карусели. Контроль за всем процессом и непосредственное участие в монтаже приняли партнеры парка из Китая, которые и изготовили все составляющие аттракциона, - пояснили в парке. - В соответствии с рекомендациями изготовителя рабочие произвели наладку и регулировку всех механизмов.

Аттракцион под названием «Большой маятник» сможет поднять жителей и гостей города-героя на высоту семиэтажного дома, с которой откроется неповторимый вид на стадион «Волгоград Арена», Волгу, Мамаев курган и сам парк.

Напомним, на территории парка также возводятся экстремальные аттракционы «Мельница» и «Седьмое небо». На всех трех объектах волгоградцы смогут прокатиться уже в текущем сезоне.



Видео: пресс-служба парка ЦПКиО