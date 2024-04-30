Экология

Это что за пустыня? Волгоградец поделился пугающим видео пересохшего водохранилища

Экология 30.04.2024 15:51
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30.04.2024 15:51


Пугающие последствия сброса воды из Волгоградского водохранилища снял на видео местный житель Сергей Борисов, передает V102.RU.

Как сообщил волгоградец, он любит путешествовать на дальние расстояния на велосипеде и останавливаться в самых разных местах. Апокалиптические кадры с берега Волгоградского водохранилища мужчина снял в воскресенье, 29 апреля, в районе села Верхнепогромное Среднеахтубинского района. 


- Если честно, то такое я вижу впервые. Бывает, что вода уходит, но не настолько же! А здесь, по примерным подсчетам, вода ушла от берега метров на 20-30, - рассказал волгоградец. – Это какая-то несогласованность всего Волго-Камского каскада. Воду отдаем, а у самих водохранилище обмелело. У дачников воды нет, потому что все трубы наружу торчат. 

На видео видно машину рыбаков, которая стоит там, где раньше еще была вода.

Накануне о проблеме катастрофического обмеления Волгоградского водохранилища сообщали дачники СНТ «Мичуринец-1». По их словам, из-за пикового сброса Волжской ГЭС в водохранилище вода настолько сильно отступила от берега, что обнажила водозаборные трубы. Дачники заявляют о том, что поливать огороды им нечем, так как воды нет.

После публикации в редакцию поступили сообщения о том, что проблемы с отсутствием воды из-за ее сброса испытывают и дачники в городе Волжском.


- У нас в Волжском такие же проблемы СНТ «Трубник» (у нас там дача). «Волга» и «Досуг»  тоже без воды. Никто ничего сказать толком не может, - сообщают читатели V102.RU.

По словам дачников, руководство СНТ объясняет отсутствие воды тем, что трубы для забора ресурса из-за обмеления оказались на поверхности и не могут справляться со своей задачей. Когда будет вода, людям не говорят.

Ранее в Нижне-Волжском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов подтвердили наличие проблемы, однако обнадежить дачников ничем не смогли, сославшись на установленный режим работы гидроэлектростанций Волго-Камского каскада.

Напомним, что 28 апреля Росводресурсы в очередной раз скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла, уменьшив объем сбросов. Так, уже 30 апреля он составит 18000±500 м³/с, а с 1 по 15 мая через плотину Волжской ГЭС будут проходить ежесекундно 16000±500 кубометров.

Период максимальных сбросов на Волжской ГЭС в этом году продлился с 22 по 27 апреля. В это время через Волгоградский гидроузел проходило по 26 тысяч кубометров воды в секунду.

Видео Сергея Борисова

Фото Сергея Борисова и читателей V102.RU

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