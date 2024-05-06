Происшествия

Екатерина Мизулина потребовала остановить орудующую в Волгограде девчачью банду

Происшествия 06.05.2024 15:02
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06.05.2024 15:02




Глава лиги безопасного интернета потребовала от правоохранительных органов найти банду подростков, которые в Волгограде избивают своих сверстников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Екатерины Мизулиной, к ней обратилась одна из жертв, которая рассказала о нападении на нее 1 апреля двух агрессивных девочек.

По словам пострадавшей, это произошло в Центральном районе Волгограда. Девочка сидела на лавочке, когда к ней подошли две девушки и потребовали дать закурить. На что она ответила, что не курит. Тогда две девицы стали ее обыскивать и нанесли несколько ударов в том числе и по голове.
Девочка пыталась убежать от истязательниц, однако они ее преследовали, несмотря на то, что подросток периодически теряла сознание. Ей удалось спастись лишь в подсобке магазина.

По сведениям Екатерины Мизулиной, пострадавшая написала заявление в полицию. Однако, по утверждениям девочки, никаких мер не принято.
Глава безопасного интернета публикует фотографии со сценами избиения других детей, где, кроме девочек, фигурируют и юноши. По некоторой информации, нападает на сверстников и еще одна, третья девушка из этой группировки. Утверждается, что банда орудует в районе Центрального рынка.   

По этическим соображениям редакция приняла решение опубликовать лишь часть видео избиения жертв группировки. Но кадры зафиксировали, как одна из девиц набрасывается на свою ровесницу, бьет ее, пока она не упала, при этом продолжая наносить удары в область лица. Садистку оттаскивают ее подельники. Другую девушку, сидящую на лавочке, она со всей силы также бьет по лицу. При этом жертва даже не оказывает сопротивления. Все это происходит на глазах толпы подростков, которые фактически не вмешивались в происходящее. 

V102.RU обратилось в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию с избиением подростков. Ответ ожидается. 

Скриншот и видео ЧП Волгоград и Волгоградская область t.me

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