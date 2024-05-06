Сегодня, 6 мая, с 22.00 перекроют движение по ряду улиц в Центральном районе Волгограда из-за генеральной репетиции парада, которая пройдет 7 мая, передает V102.RU.

С 22.00 6 мая до 14.00 7 мая пешеходными станут:

- ул. Мира ( от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской);

- ул. Володарского ( от пр-кта им. Ленина до ул. Коммунистической);

- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической);

- ул. Ленина (от пр-кта им. Ленина до ул. Мира);

- ул. Аллея Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от проспекта им. Ленина до ул. Мира).

Ограничения движения по этим улицам будут вводиться также 8 и 9 мая. Движение транспорта из-за парада будет запрещено с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая.