В Волгограде начата проверка после штурма квартиры и ранения ребенка

Процессуальная проверка начата в Волгограде по факту причинения 45-летним отцом ножевого ранения своему 13-летнему сыну. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, надзорное ведомство после случившегося также проверит соблюдение требований законодательства о профилактике семейного неблагополучия и преступлений в отношении несовершеннолетних.

Напомним, что сегодня, 6 мая, в квартире на 9-ом этаже многоквартирного дома №22 по улице Рионская в Дзержинском районе разыгралась семейная драма. Отец семейства ранил ножом несовершеннолетнего сына и удерживал других детей. На просьбы открыть дверь квартиры он не отвечал, поэтому силовики провели спецоперацию по задержанию агрессивного мужчины.

- По предварительным данным, 6 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где поссорился с супругой. 13-летний мальчик заступился за мать, в связи с чем отец нанес ему удар ножом в область правого предплечья, - рассказали в прокуратуре.

На место происшествия выезжал прокурор Дзержинского района Волгограда Александр Качуренко.

Ранее семья на профилактических учетах не состояла и в поле зрения правоохранительных органов не попадала.