Общество

Волгоград вошел в топ-3 самых бюджетных направлений для летнего отдыха

Общество 06.05.2024 14:14
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06.05.2024 14:14


Волгоград вошел в тройку самых бюджетных направлений для летнего отдыха внутри страны – стоимость проживания в городе-герое в летний период составила в среднем 4500 рублей за сутки. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные исследования сервиса МТС Travel и Bronevik.com.
Как выяснилось, средняя стоимость проживания в отелях и других объектах размещения в России в летний период на данный момент составляет 6 600 рублей за ночь. Самым бюджетным направлением для туристов стал Краснодар со средней стоимостью проживания 4 300 рублей в сутки. На втором месте разместился Волгоград, где за сутки туристам придется отдать в среднем 4 500 рублей. Тройку лидеров замыкает Архангельск – снять здесь жилье летом в среднем можно за 4 700 рублей за ночь.
– Большинство гостей Волгоградской области летом привлекает отдых на Волге. В прошлом году поток туристов в регионе в летние месяцы увеличился на 18% год к году, при этом возросло число путешественников, которые проводят в регионе более одного дня и дают себе больше времени на знакомство с интересной историей региона и многочисленными туристическими локациями. Для всех желающих ближе познакомиться с регионом и жизнью на волжских берегах мы запустили бесплатный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», который создавали вместе с местными жителями и краеведами, – пояснила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Согласно исследованию, продумывать свой летний отдых туристы начали в этом году задолго до поездки – спрос на раннее бронирование вырос на 36%. В тройку лидеров традиционно вошли Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Доля Санкт-Петербурга составляет 11%, Сочи и Москвы – 9% и 5% от всех бронирований по стране.
Самостоятельные туристы бронируют жилье в летние месяцы в среднем на четыре ночи. Дольше всего путешественники собираются отдыхать в Анапе и Геленджике — средняя длительность бронирования в этих курортных городах составила 8 и 7 ночей соответственно. При этом самая короткая средняя продолжительность бронирования летом отмечена в Горно-Алтайске — всего на две ночи. 

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