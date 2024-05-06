Общество

«Слезы на глазах»: под Волгоградом разрушился памятник умершим от ран солдатам в Сталинградской битве

Общество 06.05.2024 19:36
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06.05.2024 19:36


В селе Солодча Ольховского района Волгоградской области разрушается воинский мемориал, созданный в конце 60-х годов в память воинов, умерших от ран в госпиталях во время Сталинградской битвы. На ужасающее состояние памятника, представляющего из себя скульптуру солдата, который поднимается из окопа с флагом и автоматом, окруженный мемориальными плитами, обратила внимание жительница соседнего с Ольховским Котовского района. Учительница Валентина Федоровна периодически приезжает в Солодчу, чтобы привести в порядок могилы родственников. Но то, что она увидела на братской могиле, не могло оставить ее равнодушной.
- Плиты, где выбиты имена погибших жителей Солодчи и других близлежащих сел, провалились внутрь – видно, что арматура насквозь проржавела, - поделилась своими впечатлениями с редакцией V102.RU женщина. – Сама скульптура начала выкрашиваться еще несколько лет назад, ее периодически красят, но ситуацию это не спасает. Да там даже под ногами дорожки и те расползаются.

Валентина Федоровна не скрывает, что увиденное вызвало у нее слезы.
- Рядом с этим мемориалом находятся школа, администрация поселения. Мы ведь так много говорим о воспитании патриотизма у нашей молодежи. Неужели никто не видит, что памятник надо спасать? Пусть бы люди скинулись, кто сколько может, да хоть как-то бы его подлатали, - предложила педагог.
По словам Валентины Федоровны, ей не удалось узнать у представителей местной власти, почему памятник был доведен до такого состояния. Она попыталась сообщить об увиденном нескольким депутатам Волгоградской областной думы, но наткнулась на бюрократические препоны.
- Только один из депутатов сразу откликнулся на мой призыв к спасению памятников в соцсети, пообещал, что все сделают, - продолжила женщина. – Ну вот, посмотрим, выполнят это обещание или нет.

Глава Солодчинского сельского поселения Ольховского района Юлия Вахромеева в разговоре с корреспондентом V102.RU, впрочем, сразу заявила, что даже производить мелкий ремонт мемориала  своими силами администрация не имеет права.
- Этот памятник отнесен к объектам культурного наследия Волгоградской области, - пояснила она. – Поэтому организацией реставрации мемориала занимается комитет государственной охраны объектов культурного наследия. В прошлом году наша администрация участвовала в конкурсе муниципалитетов на подготовку проекта его реставрации и стала одним из победителей. Теперь проект у нас на руках. Будем еще участвовать в новых процедурах на получение финансирования для реставрации и скульптуры, и плит с именами погибших героев. Очень надеюсь, что это получится сделать уже в этом году.
По словам главы поселения, мемориальные плиты, действительно, уже провалились под бременем лет, прошедших со дня строительства памятника. Однако, по ее словам, есть и следы воздействия, скорее всего, человека.
- Есть такое ощущение, что по плитам просто кто-то прыгал, это, к сожалению, не может и нас красить, - констатировала Юлия Сергеевна.

Справка. Монумент в селе Солодча был создан родившимся в этом населенном пункте известным скульптором Валентином Перфиловым в конце 60-х годов.
Это братская могила войнам, в которой покоятся 47 бойцов, умерших в госпитале № 3253. В 1985 году были изготовлены мемориальные плиты с фамилиями еще 486 погибших воинов из сел Солодча, Стефанидовка, Дмитриевка, Тишанка и Захаровка. Всего с фронтов Великой Отечественной войны не вернулось 580 жителей села.
Фото читателей V102.RU 

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