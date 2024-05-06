Общество

Госдума приняла закон о выдаче автомобилей ветеранам СВО с инвалидностью

Общество 06.05.2024 20:19
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06.05.2024 20:19


Депутаты Государственной думы России сегодня, 6 мая, приняли в окончательном чтении законопроект, который позволяет обеспечивать ветеранов СВО с тяжелыми ранениями автомобилями с ручным приводом, передает V102.RU.

Такие изменения приняты в федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ для того, чтобы участники СВО, которые по причине ранений не могут передвигаться самостоятельно, смогли оставаться мобильными.

- Наш долг - создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье, - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который является соавтором поправки.

По его словам, предложение обеспечить ветеранов СВО специальными средствами передвижения поддержал глава государства Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Напомним, что Волгоградская область одна из первых приняла такие изменения в Социальный кодекс региона, так как ранее федеральным законодательством не было предусмотрено обеспечение инвалидов боевых действий автотранспортным средством. С успешной практикой волгоградского региона, где участникам СВО еще в прошлом году стали выдавать автомобили с ручным приводом, Анна Цивилева ознакомилась еще в январе текущего года в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область. Тогда губернатор Андрей Бочаров предложил сделать эту практику общероссийской. 

В Волгоградской области, отметим, первые такие машины ветеранам боевых действий, в том числе и принимавших участие в специальной военной операции, были переданы год назад - в мае 2023-го. 

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