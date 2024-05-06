Общество

В Волжском началась подготовка городского пляжа к открытию купального сезона

Общество 06.05.2024 15:30
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06.05.2024 15:30

6 мая власти Волжского провели срочный аукцион на право подготовки и обслуживания городского пляжа на берегу Ахтубы. По условиям контракта, неназванная организация должна приступить к работе уже сегодня.

Как сообщает ИА «Высота 102», компании, отобранной муниципальной комиссией, предстоит вывести с пляжа мусор, а также наладить работу по регулярной уборке территории. Отдельно в договоре прописана дезинфекция общественного туалета, очистка дна акватории, мелкий ремонт урн и лавочек, промывка сетей питьевого водопровода, покос травы, оснащение пляжа стойками для спасательных кругов, а также буями.

Отметим, на обслуживание муниципального пляжа в Волжском из бюджета выделены 2,4 млн рублей.

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