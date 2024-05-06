6 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда развернулась спецоперация по ликвидации свалки крупногабаритных бытовых и строительных отходов. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», завалы выросли на территории посёлка Вишнёвая Балка, в границах домов № 72 и № 62 на ул. Хрустальной этой весной.





Вызволить проезжую часть из мусорных объятий в инициативном порядке согласились специалисты компании «ЭкоЦентр – Волгоград». Обычным тарифом ликвидация свалок не предусмотрена, однако региональный оператор решил пойти навстречу волгоградцам и заодно помочь городским властям.

- К работам было привлечено восемь самосвалов. Зачистка происходила на протяжении десяти часов. Вывезены были 450 кубометров отходов, — рассказали редакции в организации.

На сегодняшний день на месте огромных завалов мусора остались лишь автомобильные покрышки. Последние утилизируются особым образом, в связи с чем их вывоз обязалась обеспечить городская администрация.

Напомним, по информации муниципалитета, ответственного за вывоз отходов с территории частной жилой застройки, несанкционированная свалка здесь образуется регулярно. По мнению властей, виновны в этом местные жители, которые стаскивают сюда крупногабаритные отходы. При этом, где на территории посёлка располагается официальная площадка для сбора такого рода мусора, в комментарии мэрии не сообщается.