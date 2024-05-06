Цены на бензин «ожили» в Волгоградской области

Средняя стоимость АИ-92 выросла на 8 копеек – до 51,52 рубля за литр, АИ-95 подскочил в цене на столько же – до 57,26 рубля.
Экономика 06.05.2024 20:44
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06.05.2024 20:44
Средняя стоимость АИ-92 выросла на 8 копеек – до 51,52 рубля за литр, АИ-95 подскочил в цене на столько же – до 57,26 рубля.
В Волгоградской области цены на автомобильное топливо вновь поползли вверх. Как сообщает V102.RU, динамику зафиксировал Росстат. Стоимость бензина и дизтоплива выросла после временной заморозки, которая фиксировалась на предыдущей неделе.В целом цены на автомобильное топливо подросли за последние дни на 8 копеек. Больше всего подорожал АИ-98 – на 9 копеек. Цены на этот вид бензина преодолели новую психологическую отметку в 67 рублей за литр (67,01 рубля). Дизтопливо прибавило в цене 7 копеек (62,3 рубля).
Средняя стоимость АИ-92 выросла на 8 копеек – до 51,52 рубля за литр, АИ-95 подскочил в цене на столько же – до 57,26 рубля.
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