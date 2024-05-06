Перечень рыбоводных участков расширили в Волгоградской области

Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Волгоградской области рассмотрела несколько предложений по расширению перечня таких водных объектов, но в итоге был одобрен только один вариант, сообщает V102.RU со ссылкой на облкомсельхоз.

На рассмотрение специалистов были вынесены три водных объекта. Первый участок площадью 4,6 га расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища в районе поселка Краснооктябрьский города Волжский. Второй объект площадью 21,4 га находится на водотоке в устье балок Развильная и Моховая Варваровского водохранилища в Светлоярском и Калачевском районах Волгоградской области. Еще один участок площадью 5,86 га расположен в балке Крестищенской Волгоградского водохранилища в Дубовском районе.

Специалисты Саратовского и Волгоградского филиалов ФГБНУ «ВНИРО», которые принимали участие в работе комиссии, высказались против использования двух водных объектов по причине прохождения в этих координатах путей миграции ценных видов рыб к местам нереста.

В итоге два участка, расположенные в Волгоградском водохранилище, не были включены в перечень рыбоводных.

Комиссия одобрила только одно предложение по Варваровскому водохранилищу, где разрешено садковое выращивание объектов аквакультуры.