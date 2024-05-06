Общество

Расплата за жаркий апрель? Пыльный ураган накрыл Волгоград 6 мая

Общество 06.05.2024 08:05
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06.05.2024 08:05


Облака пыли поднимает сильный ветер, который уже который день бушует в Волгограде. Не улучшилась ситуация и сегодня, 6 мая. На зубах горожан, которые сегодня утром вышли из дома, скрипит песок.
В Волгоградском ЦГМС ранее предупреждали, что порывы ветра сегодня могут достигать 15-18 метров в секунду, передает V102.RU. Ночью в регионе и вовсе было зябко – местами до +1 градуса. Несмотря на то, что в Волгограде 6 мая обещают около +22, ощущения теплой и комфортной погоды не будет из-за ветра.
Завтра, 7 мая, и послезавтра, 8 мая,  в регионе также будет ветрено. А температура воздуха днем будет колебаться – сначала поднимется до +28, а уже на следующий день снова опустится на несколько градусов. К тому же 8 мая в некоторых районах региона обещают небольшие дожди. 

Погода в начале мая явно не радует жителей региона, которые изнывали от жары в апреле. Однако в первые дни последнего весеннего месяца сначала нагрянули ночные заморозки, а потом в регионе задули холодные ветры. 

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