Расплата за жаркий апрель? Пыльный ураган накрыл Волгоград 6 мая





Облака пыли поднимает сильный ветер, который уже который день бушует в Волгограде. Не улучшилась ситуация и сегодня, 6 мая. На зубах горожан, которые сегодня утром вышли из дома, скрипит песок.

Облака пыли поднимает сильный ветер, который уже который день бушует в Волгограде. Не улучшилась ситуация и сегодня, 6 мая. На зубах горожан, которые сегодня утром вышли из дома, скрипит песок.

Завтра, 7 мая, и послезавтра, 8 мая, в регионе также будет ветрено. А температура воздуха днем будет колебаться – сначала поднимется до +28, а уже на следующий день снова опустится на несколько градусов. К тому же 8 мая в некоторых районах региона обещают небольшие дожди.





Погода в начале мая явно не радует жителей региона, которые изнывали от жары в апреле. Однако в первые дни последнего весеннего месяца сначала нагрянули ночные заморозки, а потом в регионе задули холодные ветры.

В Волгоградском ЦГМС ранее предупреждали, что порывы ветра сегодня могут достигать 15-18 метров в секунду, передает V102.RU. Ночью в регионе и вовсе было зябко – местами до +1 градуса. Несмотря на то, что в Волгограде 6 мая обещают около +22, ощущения теплой и комфортной погоды не будет из-за ветра.