Расследования

Оружейный арсенал нашли сотрудники УФСБ в гараже и туалете жителя Волгоградской области

Расследования 06.05.2024 09:10
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06.05.2024 09:10




Котельниковский районный суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 40-летнего мужчину, который занимался скупкой и переделкой оружия. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, к тому же осужденный должен будет выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа.
Следствие установило, что в 2022 году мужчина  в целях  собственной безопасности приобретал охолощенное оружие и боеприпасы в интернете, чтобы привести его в рабочее состояние. Оружейную мастерскую он оборудовал в своем гараже, где переделал охолощенный пистолет системы «ПМ» и сигнальный револьвер модели «Р2», приспособив его для стрельбы.
При этом  официального разрешения на хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия он не имел.

В ходе обысков по месту проживания мужчины оперативники УФСБ обнаружили и изъяли: 75 предметов, похожих на патроны калибром 9х18 мм, и 2 предмета, похожих на пистолет системы «Макарова» и системы «Наган»,
а также приспособления для снаряжения патронов и развертку патронника для пистолета системы «Макарова». Один из тайников осужденный хранил в подвесном потолке в туалете. 
Эксперты установили, что предмет, похожий на пистолет системы «Макарова», является пригодным для выстрелов пистолетом калибра 9 мм, который изготовлен путем монтажа самодельного ствола и доработки частей пистолета. А патроны криминалисты отнесли к боеприпасам калибра 9х18 мм к оружию калибра 9 мм.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. 
Видео УФСБ по Волгоградской области

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