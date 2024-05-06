









Котельниковский районный суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 40-летнего мужчину, который занимался скупкой и переделкой оружия. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, к тому же осужденный должен будет выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Котельниковский районный суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 40-летнего мужчину, который занимался скупкой и переделкой оружия. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, к тому же осужденный должен будет выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа.





В ходе обысков по месту проживания мужчины оперативники УФСБ обнаружили и изъяли: 75 предметов, похожих на патроны калибром 9х18 мм, и 2 предмета, похожих на пистолет системы «Макарова» и системы «Наган»,

В ходе обысков по месту проживания мужчины оперативники УФСБ обнаружили и изъяли: 75 предметов, похожих на патроны калибром 9х18 мм, и 2 предмета, похожих на пистолет системы «Макарова» и системы «Наган»,

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Видео УФСБ по Волгоградской области

Следствие установило, что в 2022 году мужчина в целях собственной безопасности приобретал охолощенное оружие и боеприпасы в интернете, чтобы привести его в рабочее состояние. Оружейную мастерскую он оборудовал в своем гараже, где переделал охолощенный пистолет системы «ПМ» и сигнальный револьвер модели «Р2», приспособив его для стрельбы.При этом официального разрешения на хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия он не имел.а также приспособления для снаряжения патронов и развертку патронника для пистолета системы «Макарова». Один из тайников осужденный хранил в подвесном потолке в туалете.Эксперты установили, что предмет, похожий на пистолет системы «Макарова», является пригодным для выстрелов пистолетом калибра 9 мм, который изготовлен путем монтажа самодельного ствола и доработки частей пистолета. А патроны криминалисты отнесли к боеприпасам калибра 9х18 мм к оружию калибра 9 мм.