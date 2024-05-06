Волгоградцы заплатили за ЖКХ и бытовые услуги 50 млрд

Так, на оплату коммунальных услуг у волгоградцев уходит почти четверть от обозначенной цифры. Бытовые услуги занимают еще 13,8% от общего объема, телекоммуникационные – 12,6%, транспортные услуги – 12,3%. Далее по убывающей идут медуслуги – 10,5% и образовательные – 7%.
В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, а также на визиты к парикмахеру и косметологу.