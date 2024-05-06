Экономика

Волгоградцы заплатили за ЖКХ и бытовые услуги 50 млрд

Экономика 06.05.2024 10:34
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06.05.2024 10:34


В январе-марте 2024 года объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, сложился в сумме 50,2 млрд рублей. Такие данные сообщили V102.RU в Волгоградстате. При этом в ведомстве утверждают, что такой же показатель фиксировался в регионе и за аналогичный период прошлого года.
В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладают шесть видов платежей, которые занимают 81,1% от общего объема.
Так, на оплату коммунальных услуг у волгоградцев уходит почти четверть от обозначенной цифры. Бытовые услуги  занимают еще 13,8% от общего объема, телекоммуникационные  – 12,6%, транспортные услуги – 12,3%. Далее по убывающей идут медуслуги – 10,5% и образовательные – 7%.
В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, а также на визиты к парикмахеру и косметологу.

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