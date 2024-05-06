Волгоградцы заплатили за ЖКХ и бытовые услуги 50 млрд





В январе-марте 2024 года объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, сложился в сумме 50,2 млрд рублей. Такие данные сообщили V102.RU в Волгоградстате. При этом в ведомстве утверждают, что такой же показатель фиксировался в регионе и за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте 2024 года объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, сложился в сумме 50,2 млрд рублей. Такие данные сообщили V102.RU в Волгоградстате. При этом в ведомстве утверждают, что такой же показатель фиксировался в регионе и за аналогичный период прошлого года.

В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладают шесть видов платежей, которые занимают 81,1% от общего объема.Так, на оплату коммунальных услуг у волгоградцев уходит почти четверть от обозначенной цифры. Бытовые услуги занимают еще 13,8% от общего объема, телекоммуникационные – 12,6%, транспортные услуги – 12,3%. Далее по убывающей идут медуслуги – 10,5% и образовательные – 7%.В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, а также на визиты к парикмахеру и косметологу.