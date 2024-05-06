



В Волгограде завтра, 7 мая, простятся с чемпионом мира и СССР по самбо Мухамметмуратом Аннадурдыевичем Халлылаевым. Как сообщает V102.RU, заслуженный спортсмен ушел из жизни 4 мая - за несколько дней до своего 72-летия.

- Почти месяц он боролся с последствиями инсульта. Он прожил достойную жизнь, воспитал не одно поколение спортсменов. С ним ушла целая эпоха, - сообщается на официальном аккаунте областной федерации самбо в социальных сетях. - Человек, который достиг огромных высот в спорте. Для многих он был примером и заслужил уважение. Это тяжёлая утрата, но он навсегда останется в наших сердцах.

Мухамметмурат Халлылаев родился 10 мая 1952 года в Туркменской ССР. Уже в 10-ом классе спортсмен завоевал титул чемпиона по национальной борьбе на поясах «гореш». На данных достижениях его карьера не закончилась – позднее он стал бронзовым призером Кубка СССР по вольной борьбе, мастером спорта СССР, а также мастером спорта СССР международного класса по самбо. После завершения своей спортивной карьеры Мухамметмурат Аннадурдыевич воспитывал новое поколение самбистов в спортшколе олимпийского резерва №16 в Волгограде.

Прощание состоится 7 мая с 10:30 до 11:30 по адресу: ул. Землячки 74 строение 15 в организации "Память". Далее пройдет закрытая часть с муллой с 11:30 до 12:30. После выезд произойдет на Новое Ворошиловское кладбище для захоронения на мусульманской стороне.

По религиозным причинам во время захоронения не смогут присутствовать женщины - им можно присутствовать только на прощании.

В 14:00 будет поминальный обед в Военном городке в р.п. Горьковский, в кафе "Арго". Адрес ул. Валентины Терешковой 46.

Фото: Волгоградская областная федерация самбо