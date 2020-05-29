Экономика

"Не до веселья": сотрудникам парка развлечений в Волгограде отказали в выплате зарплаты от Путина

Экономика 29.05.2020 11:18
0
29.05.2020 11:18


Компании, занимающейся организацией развлечений, отказали в выплате субсидии на зарплату. Руководство сети семейных парков «Невидалия» пожаловалось на московских налоговиков в ФНС России, в правительство, а также членам Совета Федерации.
Как рассказал ИА «Высота 102» гендиректор группы компаний, которой принадлежат игровые городки в торгово-развлекательных центрах в Сергиевом Посаде, Волгограде и Улан-Удэ, Олег Гомбожатов, в марте после введения ограничительных мер из-за коронавируса все парки в регионах, в том числе в ТЦ «Юбилейный» в Волгограде, закрылись. А сто сотрудников отправились домой. «Затянув пояса, все мы с надеждой ожидали скорейшего восстановления ситуации. Выступление президента с просьбой поддержать текущую занятость и обещание помочь субсидией для оплаты заработной платы нас обнадежило. Вместо того, чтобы уволить всех сотрудников, чтобы они могли получить пособие по безработице, мы решили сохранить наш дружный трудовой коллектив. Ведь мы подходили по всем критериям получения субсидии, а наша заявка была предварительно одобрена», - пояснил гендиректор «Невидалии». 
Однако 21 мая в УФНС по Московской области отказали в поддержке, сославшись на неудовлетворение главного требования – сохранения 90% занятости. «Мы были обескуражены, ведь по нашим расчетам мы полностью его удовлетворяли – мы не увольняли сотрудников, и даже предварительная проверка по этому критерию была пройдена, - рассказал Олег Гомбожатов. - Как оказалось, дело в математическим тонкостях, используемых в подсчетах налоговой. Поясняю: всего в компании работает 100 человек. В марте 20 человек ушли, на их место сразу были наняты другие 20 человек (текучка в нашей сфере – дело обычное). Итого, как работало 100 человек, так и работает. Налоговая же считает, что в марте работало 120 человек, а в апреле – 100, итого падение свыше 15% по сравнению с мартом, а значит мы не подходим по критериям».

Руководство компании посчитало это проявлением бюрократии, которая, по словам Олега Гомбожатова, «в очередной раз исказила смысл и суть поручения президента». 
«Наши обращения в ФНС не помогли решить проблему. Деньги у компании давно закончились, а сотрудники сидят уже два месяца без заработка. Для многих из них ситуация критическая – у некоторых ипотека и прочие кредитные обязательства, есть также матери одиночки в съемных квартирах. Кто-то помогает своим пожилым родителям. Мы чувствуем ответственность за каждого, ведь мы попросили сотрудников не увольняться, а они остались без средств к существованию», - констатировало руководство компании. 
Кипы обращений с просьбой помочь в разрешении этой ситуации отправлены по разным адресам. В том числе  «Невидалия» обратилась и к члену Совета Федерации от региона Сергею Горнякову. 
Напомним, такая мера поддержки как выплата пособия в размере МРОТ на каждого сотрудника компаний, пострадавших от пандемии, была анонсирована Владимиром Путиным 15 апреля. Глава государства тогда заявлял, что  единственным условием для получения такой выплаты является сохранение не менее 90% сотрудников. 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова признала наличие у некоторых компаний проблем с получением субсидий на выплату зарплаты. «В последнее время, действительно,  увеличилось количество обращений по поводу трудностей при получении субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Проблема в том, что для получения таких субсидий необходимо, чтобы ОКВЭД – основной вид деятельности – входил в перечень пострадавших отраслей. Однако не все компании подходят под это требование. Некоторые занимались видом бизнеса, который реально пострадал от введения ограничительных мер, но так как данный вид деятельности был указан как дополнительный, то по этим причинам им отказывают в субсидиях. Но такие были установки федерального центра. Возможно, будут получены какие-то дополнительные пояснения или изменены правила. Или компаниям придется внести изменения в ОКВЭД», - рассказала Ольга Устинова.

Между тем, по данным уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова, на середину мая в Волгоградской области право на получение зарплатной субсидии имели 26% МСП (малых и средних предприятий). Правом на их получение воспользовались на тот момент 10% МСП. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экономика
29.05.2020 09:39
Экономика 29.05.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:23
Экономика 28.05.2020 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 16:40
Экономика 28.05.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 15:12
Экономика 28.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 10:20
Экономика 28.05.2020 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 17:06
Экономика 27.05.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 15:49
Экономика 27.05.2020 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 14:06
Экономика 27.05.2020 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 09:13
Экономика 27.05.2020 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2020 14:47
Экономика 26.05.2020 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2020 14:20
Экономика 26.05.2020 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2020 08:00
Экономика 26.05.2020 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2020 16:33
Экономика 25.05.2020 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2020 11:36
Экономика 25.05.2020 11:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:04
Табор разбушевался: ночная атака на полицию в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:58
Пожилой медработник поликлиники скончался в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
13:30
ГИБДД Волгограда возглавил новый руководительСмотреть фотографии
13:10
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Волгоградские студенты-медики отправились добровольцами на ликвидацию вспышки COVID-19 в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
В Волгоградской области под «КамАЗом» рухнул мостСмотреть фотографии
12:37
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавирусаСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодьеСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:18
"Не до веселья": сотрудникам парка развлечений в Волгограде отказали в выплате зарплаты от ПутинаСмотреть фотографии
10:01
Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садовСмотреть фотографии
09:53
«Ростелеком» в Волгограде выступит телеком-партнером всероссийской акции «Цирк – детям»Смотреть фотографии
09:41
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещенСмотреть фотографии
09:39
Сотрудники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» получают профессиональные награды ко Дню химикаСмотреть фотографии
08:54
На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробкиСмотреть фотографии
08:42
В Волгоградской области исправили скандальную методику коронавирусных выплат медикамСмотреть фотографии
21:55
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработныхСмотреть фотографии
20:15
Из Волжского в Волгоград пошли маршруткиСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьниковСмотреть фотографии
17:56
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентябряСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области прокуроры уличили главврачей в занижении выплат медикамСмотреть фотографии
16:40
Easy Смузи совершили квантовый скачокСмотреть фотографии
16:30
Волгоградец идет под суд за наркотики и удар полицейского ножомСмотреть фотографии
16:07
Ночного опустошителя топливных баков фур осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
15:09
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больницеСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникамСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограниченийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 