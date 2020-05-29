Экономика 29.05.2020 11:18
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29.05.2020 11:18
Компании, занимающейся организацией развлечений, отказали в выплате субсидии на зарплату. Руководство сети семейных парков «Невидалия» пожаловалось на московских налоговиков в ФНС России, в правительство, а также членам Совета Федерации.
Как рассказал ИА «Высота 102» гендиректор группы компаний, которой принадлежат игровые городки в торгово-развлекательных центрах в Сергиевом Посаде, Волгограде и Улан-Удэ, Олег Гомбожатов, в марте после введения ограничительных мер из-за коронавируса все парки в регионах, в том числе в ТЦ «Юбилейный» в Волгограде, закрылись. А сто сотрудников отправились домой. «Затянув пояса, все мы с надеждой ожидали скорейшего восстановления ситуации. Выступление президента с просьбой поддержать текущую занятость и обещание помочь субсидией для оплаты заработной платы нас обнадежило. Вместо того, чтобы уволить всех сотрудников, чтобы они могли получить пособие по безработице, мы решили сохранить наш дружный трудовой коллектив. Ведь мы подходили по всем критериям получения субсидии, а наша заявка была предварительно одобрена», - пояснил гендиректор «Невидалии».
Однако 21 мая в УФНС по Московской области отказали в поддержке, сославшись на неудовлетворение главного требования – сохранения 90% занятости. «Мы были обескуражены, ведь по нашим расчетам мы полностью его удовлетворяли – мы не увольняли сотрудников, и даже предварительная проверка по этому критерию была пройдена, - рассказал Олег Гомбожатов. - Как оказалось, дело в математическим тонкостях, используемых в подсчетах налоговой. Поясняю: всего в компании работает 100 человек. В марте 20 человек ушли, на их место сразу были наняты другие 20 человек (текучка в нашей сфере – дело обычное). Итого, как работало 100 человек, так и работает. Налоговая же считает, что в марте работало 120 человек, а в апреле – 100, итого падение свыше 15% по сравнению с мартом, а значит мы не подходим по критериям».
Руководство компании посчитало это проявлением бюрократии, которая, по словам Олега Гомбожатова, «в очередной раз исказила смысл и суть поручения президента».
«Наши обращения в ФНС не помогли решить проблему. Деньги у компании давно закончились, а сотрудники сидят уже два месяца без заработка. Для многих из них ситуация критическая – у некоторых ипотека и прочие кредитные обязательства, есть также матери одиночки в съемных квартирах. Кто-то помогает своим пожилым родителям. Мы чувствуем ответственность за каждого, ведь мы попросили сотрудников не увольняться, а они остались без средств к существованию», - констатировало руководство компании.
Кипы обращений с просьбой помочь в разрешении этой ситуации отправлены по разным адресам. В том числе «Невидалия» обратилась и к члену Совета Федерации от региона Сергею Горнякову.
Напомним, такая мера поддержки как выплата пособия в размере МРОТ на каждого сотрудника компаний, пострадавших от пандемии, была анонсирована Владимиром Путиным 15 апреля. Глава государства тогда заявлял, что единственным условием для получения такой выплаты является сохранение не менее 90% сотрудников.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова признала наличие у некоторых компаний проблем с получением субсидий на выплату зарплаты. «В последнее время, действительно, увеличилось количество обращений по поводу трудностей при получении субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Проблема в том, что для получения таких субсидий необходимо, чтобы ОКВЭД – основной вид деятельности – входил в перечень пострадавших отраслей. Однако не все компании подходят под это требование. Некоторые занимались видом бизнеса, который реально пострадал от введения ограничительных мер, но так как данный вид деятельности был указан как дополнительный, то по этим причинам им отказывают в субсидиях. Но такие были установки федерального центра. Возможно, будут получены какие-то дополнительные пояснения или изменены правила. Или компаниям придется внести изменения в ОКВЭД», - рассказала Ольга Устинова.
Между тем, по данным уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова, на середину мая в Волгоградской области право на получение зарплатной субсидии имели 26% МСП (малых и средних предприятий). Правом на их получение воспользовались на тот момент 10% МСП.
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