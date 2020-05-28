Экономика

Сбербанк рассказал о поддержке бизнеса в новых условиях рынка на онлайн-конференции «Время возможностей»

Экономика 28.05.2020 17:33 Новости компаний
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28.05.2020 17:33 Новости компаний


Поволжский банк Сбербанка провел для представителей малого и среднего бизнеса онлайн-конференцию «Время возможностей», в рамках которой эксперты Сбербанка рассказали о банковских мерах поддержки, а представители HoReCa-индустрии и продуктового ритейла на практических примерах продемонстрировали предпринимателям варианты для адаптации и эффективной работы компаний в новых условиях рынка.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, в нем приняли участие 720 представителей малого и среднего бизнеса из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областей.
В приветственном слове председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что в текущих условиях бизнесменам важно развивать такие навыки, как критическое мышление и адаптивность.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Сегодня меняются не только привычные бизнес-модели, но и потребности клиентов, поэтому всем нам, как никогда, важно быть адаптивными и мыслить на два шага вперед. Сейчас как раз тот момент, когда нужно понять куда двигаться дальше, перестроиться и создавать долгосрочные доверительные отношения с клиентами уже в новых реалиях бизнеса».
Он также отметил, что для поддержки предпринимателей Сбербанк совместно с компанией экосистемы СберРешения запустили бесплатную всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях. А компании Strategy Partners и «Деловая среда» создали антикризисные программы, помогающие компаниям трансформировать бизнес из офлайна в онлайн. 
В свою очередь, приглашенные эксперты Борис Зарьков – основатель группы компаний White Rabbit Family, сооснователь Российского международного гастрономического фестиваля IKRA и Евгений Щепин – управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл», автор книги «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так» рассказали о ключевых изменениях, которые произошли на примере их компаний. 
Запись онлайн-конференции доступна по ссылке.
Фото - с сайта ru.freepik.com

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