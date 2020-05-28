



Органами прокуратуры Волгоградской области проведено более 40 проверок исполнения законодательства о дополнительных выплатах медицинским и иным работникам, задействованным в оказании медицинской помощи лицам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска, а также работающим в усиленном режиме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе проверок прокурорами Дзержинского района Волгограда, Светлоярского, Иловлинского, Палласовского, Жирновского и иных районов области выявлены факты неначисления и невыплаты стимулирующих надбавок, в том числе производимых за счет трансфертов из федерального бюджета.

К примеру, прокурором Светлоярского района установлено, что в ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», где на днях произошла смена руководства, не налажен учет медицинских и иных работников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера. При этом учреждением здравоохранения до момента прокурорской проверки – 22 мая - стимулирующие выплаты не произведены заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру-лаборанту и старшей медицинской сестре. Более чем 40 работникам перечисления произведены несвоевременно. Прокурором Красноармейского района Волгограда выявлен факт несоблюдения сроков оплаты отпуска медицинскому работнику.

В отдельных случаях прокурорами установлены нарушения сроков соответствующих выплат, необоснованное занижение их размера, незаконное удержание налога на доходы физических лиц. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры реагирования: внесены представления, инициирована административная ответственность виновных лиц по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, пояснили в ведомстве.



