Общество

В Волгоградской области прокуроры уличили главврачей в занижении выплат медикам

Общество 28.05.2020 17:15
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28.05.2020 17:15


Органами прокуратуры Волгоградской области проведено более 40 проверок исполнения законодательства о дополнительных выплатах медицинским и иным работникам, задействованным в оказании медицинской помощи лицам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска, а также работающим в усиленном режиме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в ходе проверок прокурорами Дзержинского района Волгограда, Светлоярского, Иловлинского, Палласовского, Жирновского и иных районов области выявлены факты неначисления и невыплаты стимулирующих надбавок, в том числе производимых за счет трансфертов из федерального бюджета.
К примеру, прокурором Светлоярского района установлено, что в ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», где на днях произошла смена руководства,  не налажен учет медицинских и иных работников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера.  При этом учреждением здравоохранения до момента прокурорской проверки – 22 мая -  стимулирующие выплаты не произведены заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру-лаборанту и старшей медицинской сестре. Более чем 40 работникам перечисления произведены несвоевременно. Прокурором Красноармейского района Волгограда выявлен факт несоблюдения сроков оплаты отпуска медицинскому работнику.
В отдельных случаях прокурорами установлены нарушения сроков соответствующих выплат, необоснованное занижение их размера, незаконное удержание налога на доходы физических лиц. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры реагирования: внесены представления, инициирована административная ответственность виновных лиц по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, пояснили в ведомстве.

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