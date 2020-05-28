Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больнице





Несмотря на достаточное количество свободных коек, зараженные коронавирусом жители Волгоградской области отказываются от стационарного лечения, сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, таковых сегодня в регионе порядка 250-300 человек. "Это все бессимптомные. Те, кто официально отказался от госпитализации, а она сейчас всем предлагается", - уточнил Алимов.

Напомним, что ранее зампредседателя облздрава призывал волгоградцев не пренебрегать рекомендациям медиков, так как эта инфекция очень коварная. "Бывают и случаи отказа от госпитализации. Но следует понимать, что сегодня это может быть еще не пневмония, а завтра уже пневмония", - пояснял он. Опыт Москвы, связанный с амбулаторным лечением коронавирусной инфекции, Алимов назвал вынужденным, потому что там было слишком много пациентов.

"Пока у нас существует возможность размещения в больницах, нужно лечиться в стационарах. В противном случае такие действия порой приводят к трагичным последствиям", - утверждал зампредседателя облздрава.

Напомним, в Волгоградской области от коронавируса скончались 16 человек. Всего в регионе на сегодняшний день выявлен 2581 случай COVID-19.



