В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницей

Расследования 27.05.2020 16:10
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27.05.2020 16:10
В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о причинении ущерба в результате поджога поля с пшеницей. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, 56-летний житель Октябрьского района признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. 19 июня 2019 года мужчина поджег пшеницу, которую высадил местный фермер. Огонь уничтожил 53 гектаров посевов, а материальный ущерб превысил 1 млн 700 тыс рублей. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал. Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Октябрьскому району Волгоградской области. Однако вина поджигателя была доказана судом. Его приговорили к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дожидаться вступления приговора в законную силу поджигатель полей будет под стражей.
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