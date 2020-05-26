Волжская ГЭС снова наращивает сбросы

Экология 26.05.2020 16:48
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26.05.2020 16:48
Гидрологическая обстановка в районе Куйбышевского водохранилища стала причиной увеличения расхода воды через Волжскую ГЭС, сообщает ИА «Высота 102. С сегодняшнего дня и до особого указания Федерального агентства водных ресурсов среднесуточные сбросные расходы составят 20000 ± 300 м³/с., отметили на Волжской ГЭС.
Ранее, согласно утвержденному графику работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период до 10 июня, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС с 17 по 30 мая составляли 18 000 ± 500 кубометров в секунду, с 31 мая – 17 000 ± 300 кубометров в секунду. Далее предполагалось, что среднесуточные сбросные расходы будут ежедневно снижаться на 500 кубометров в секунду до 12000±300 кубометров в секунду к 10 июня с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 метра.
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