Куда сходить и на что посмотреть в Волгограде 9 мая: программа





В связи с решением властей в Волгоградской области в День Победы в 2024 году отменили основные массовые мероприятия. Главным событием 9 Мая станет Парад Победы в центре Волгограда, а концерты и другие спортивные и зрелищные мероприятия оказались под запретом. Тем не менее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, для жителей и гостей города-героя все же подготовят программу, красочным завершением которой станет артиллерийский салют.

Парад Победы – 10.00–10.45. В мероприятии на Площади Павших борцов примут участие военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области, курсанты Волгоградской академии МВД России, воспитанники казачьего кадетского корпуса им. Героя Советского Союза К.И. Недорубова.

Художественная выставка «Салют Победы» – 11.00–17.00. На верхней террасе Центральной набережной Волгограда свои работы представят учащиеся художественных отделений детских школ искусств.

Аллея оживших скульптур «Герои Великой Победы» – 11.00–17.00. Сделать снимки на память рядом с живыми скульптурами жители Волгограда и гости города смогу на верхней террасе набережной около фонтана «Искусство».

Районная акция «Победный май» – 14.00 – 17.00. По улицам в Красноармейском районе проедет агитационная бригада. Маршрут движения: ул. Гражданская, 64 – б-р им. Энгельса – ул. Гражданская – пр. им. Героев Сталинграда – ул. им. Фадеева – ул. 40 лет ВЛКСМ – пр. им. Столетова – пр. Канатчиков – ул. Российская – ул. им. Вучетича – ул. 50 лет Октября – ул. им. Фадеева – пр. им. Героев Сталинграда – б-р им. Энгельса.

Артиллерийский салют – 22.00 – состоится на Центральной набережной Волгограда.