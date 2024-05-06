В Волжском за ночь похитили 8 чугунных люков

Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, проверяют записи с уличных видеокамер. Руководство МУП «Водоканал» обращается к жителям, которые могут быть свидетелями кражи люков, сообщать о данных фактах в полицию по телефону: 112 или дежурному диспетчеру МУП «Водоканал» по телефону: 8(8443) 45-45-60.
Происшествия 06.05.2024 21:54
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06.05.2024 21:54
Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, проверяют записи с уличных видеокамер. Руководство МУП «Водоканал» обращается к жителям, которые могут быть свидетелями кражи люков, сообщать о данных фактах в полицию по телефону: 112 или дежурному диспетчеру МУП «Водоканал» по телефону: 8(8443) 45-45-60.
Ночью 6 мая в Волжском были похищены восемь канализационных чугунных люков. Хищения произошли в старой части города - на улицах Кирова, Коммунистической и Зорге. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.Пропажу чугунных люков, каждый весом не менее 50 кг, на пешеходных дорожках и на зеленой зоне обнаружили жители близлежащих домов. О хищении волжане сообщили в МУП «Водоканал». На место выехала аварийная бригада, которая закрыла колодцы временными бетонными крышками, чтобы избежать несчастных случаев. Отметим, что глубина канализационных колодцев в Волжском составляет от 1,5 до 2,5 метров.
Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, проверяют записи с уличных видеокамер. Руководство МУП «Водоканал» обращается к жителям, которые могут быть свидетелями кражи люков, сообщать о данных фактах в полицию по телефону: 112 или дежурному диспетчеру МУП «Водоканал» по телефону: 8(8443) 45-45-60.
Фото архив V102.RU
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