В Волгограде 9 мая похолодает до +15

Общество 07.05.2024 08:58
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07.05.2024 08:58
В Волгограде прогнозируют прохладную и ветреную погоду в день празднования Великой Победы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра, 8 мая, в регионе и областном центре ожидаются кратковременные дожди с сильным ветром, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.
8 мая температура воздуха в Волгограде снизится до +20 градусов. А 9 мая станет самым прохладным днем на неделе. В среду столбик термометра опустится до +15. Правда, ветер стихнет до 7-12 метров в секунду.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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