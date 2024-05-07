Оглушительные звуки в центре Волгограда насторожили горожан





Жители Волгограда сегодня, 7 мая, утром испугались оглушительных звуков выстрелов. По информации горожан, они были слышны в разных районах.

– Около 10.10 что-то очень сильно бахнуло в центре города. Похоже на то, как будто стреляют из пушек. Слышали многие знакомые – и в Ворошиловском районе, и в Центральном, и даже в Дзержинском, – пишут обеспокоенные волгоградцы в социальных сетях.

Редакция ИА «Высота 102» напоминает читателям о том, что сегодня на Площади Павших борцов проходит генеральная репетиция парада Победы. Это объясняет и громкие звуки в центре города, насторожившие жителей.

Напомним, что в связи с репетицией сегодня в Центральном районе перекрыты центральные улицы. В настоящее время проезд запрещен по улицам Мира, Володарского, Гоголя, Площади Павших борцов. Для проезда волгоградским водителям необходимо выбирать альтернативные маршруты.