Убийственный для коров вирус выявлен в селе под Волгоградом

Лейкоз выявлен у коров в хуторе Ширяевский Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомветеринарии, утвержден комплекс мер по ликвидации и нераспространению этого неизлечимого для животных заболевания.

Вспышку лейкоза у коров выявлена в личном подсобном хозяйстве, где теперь все животные будут отправлены на убой. В хуторе Ширяевский введены ограничения по обороту продукции животноводства, кормов и др.

Справка. Лейкоз коров - неизлечимое заболевание, которое может быстро поразить все поголовье. Болезнь передает от больного животного к здоровому, а также опосредованно через укусы кровососущих насекомых. Для человека вирус лейкоза не опасен, но молоко и мясо коров нельзя употреблять в пищу из-за высокой концентрации канцерогенов.