В Волгограде у Мамаева кургана силовики выясняли, кто быстрее бегает





В Волгограде 6 мая в парке «Победа» у подножия Мамаева кургана прошел легкоатлетический чемпионат областной организации Общества «Динамо» среди коллективов силовых структур. Как сообщает V102.RU, в соревнованиях приняли участие более шестидесяти спортсменов-любителей.

Всего в чемпионате участвовало 13 команд: региональные УФСИН, УФНС, ГУФССП, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС, Волгоградская академия МВД России, УМВД России по Волгограду и городу Волжскому, Волгоград-1, Волгоград-2, региональное управление Росгвардии, ОГФС России Волгограда, а также команда СУ СК России по региону.





В соревнованиях было разыграно 4 комплекта медалей в зачетах: до 35 лет, 35-40 лет и свыше 40 лет, а также среди женщин. Мужчины соревновались на дистанциях 3 и 1 километр, женщины – 1 километр.

В общем зачете третье место заняла сборная Росгвардии, второе место – академия МВД. Чемпионом среди всех сборных стала команда УФСИН. 4 и 5 места поделили команды Волгоград-2 и Волгоград-1. Далее вошли в десятку команды ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, ГУ ФССП, УФНС и СУ СК.





Фото: Волгоградская организация «Динамо» / ВКонтакте